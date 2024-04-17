Έρευνα της εισαγγελία της Κατάνης και των καραμπινιέρων οδήγησε σήμερα στην Σικελία σε έντεκα συλλήψεις με κατηγορίες για αγοραπωλησία ψήφων και συνεργασία με την μαφία.

Στην όλη υπόθεση, εκτός από τον δήμαρχο της περιοχής Τρεμεστιέρι Ετνέο, εμπλέκεται και ο αντιπρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας Λούκα Σαμαρτίνο, ο οποίος παύθηκε από τα καθήκοντά του.

Συνελήφθησαν επίσης δημοτικοί υπάλληλοι και επιχειρηματίες. Ο Σαμαρτίνο, κύριο στέλεχος της Λέγκα στην Σικελία, υπεύθυνος για την αγροτική πολιτική του νησιού, κατηγορείται για διαφθορά. Η πολιτική του σταδιοδρομία είχε ξεκινήσει από το μετριοπαθές κέντρο και είχε συνεχιστεί με το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα και με την Ζωντανή Ιταλία, τον μικρό πολιτικό σχηματισμό του πρώην πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι.

Η έρευνα, όπως διέρρευσε, αφορά, μεταξύ των άλλων, «συνεργασία» πολιτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης με την μαφία, με στόχο την παροχή υποστήριξης από μέρους του οργανωμένου εγκλήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Παράλληλα, η παράνομη αυτή δράση φέρεται να προέβλεπε και εξασφάλιση σειράς επιχειρηματιών «φιλικά προσκείμενων» στο όλο ψηφοθηρικό σύστημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

