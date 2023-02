Το Κίεβο προειδοποιεί για νάρκες θαλάσσης που μπορεί να ξεβραστούν στη στεριά σε συνθήκες καταιγίδας

Οι παράκτιες και ναυτιλιακές κοινότητες γύρω από το βασικό λιμάνι της Ουκρανίας, την Οδησσό, έλαβαν σήμερα προειδοποίηση από στρατιωτικούς αξιωματούχους για τον αυξημένο κίνδυνο από τις θαλάσσιες νάρκες που παρασύρονται προς την ακτή και κινδυνεύουν να ξεβραστούν στη στεριά.

Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται ότι χρησιμοποιούν νάρκες στα ανοιχτά των ουκρανικών ακτών, κάτι που εμποδίζει την ασφαλή πλοήγηση στην περιοχή.



#Batumi, #Georgia. The moment of #detonation of a sea mine on the stones in the #BlackSea, filmed by two beachgoers. The sea mine was of the old type from #WW2 and most likely comes from the mines that #Ukraine did at the beginning of the #Z-operation, to protect #Odessa. #Russia pic.twitter.com/5FRU4BG56U