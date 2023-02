Απόλυτη καταστροφή σε δεκάδες πόλεις στην Τουρκία μετά τους φονικούς σεισμούς - Δείτε βίντεο

Οι φονικοί σεισμοί, που χαρακτηρίζονται ως «η καταστροφή του αιώνα», άφησαν πίσω τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς σε Τουρκία και Συρία, εκατομμύρια αστέγους και ξεκληρισμένες οικογένειες.

Πλάνα από Drone αποτυπώνουν τον απόηχο των σεισμών στην Τουρκία με επίκεντρο το Καχραμανμαράς.

Πολυκατοικίες έχουν μετατραπεί πλέον σε τεράστια βουνά χώματος και σκόνης, διασώστες διακρίνονται ανάμεσα στα συντρίμμια και ολόκληρες πόλεις έχουν μετατραπεί σε αχανή νεκροταφεία.



Drone footage captures the aftermath of twin earthquakes in Kahramanmaras, southern Türkiye



