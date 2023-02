Απίστευτο και όμως αληθινό: Ζευγάρι παντρεύτηκε σε ημίχρονο παιχνιδιού ΝΒΑ - Βίντεο

Πρωτόγνωρα σκηνικά εκτυλίχθηκαν στο παιχνίδι του ΝΒΑ ανάμεσα στους Ντάλας Μάβερικς και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (14/02), αφού ένα ζευγάρι παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Μπορεί να έχουμε δει ανά περιόδους αρκετές προτάσεις γάμους σε γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά ανταλλαγή βερών κατά την διάρκεια μιας αναμέτρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχε ξανασυμβεί.

Hello Twitter 👋🏻



A lot of people are watching the @dallasmavs to see Kyrie’s first home appearance.



But so y’all know—a freaking FULL-BLOWN wedding just happened mid-court during halftime the night before Valentine’s Day.



The groom, Reid Malone, proposed at a game in 2021🏀 pic.twitter.com/AnkYERiROR