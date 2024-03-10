Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας αναχαίτισε 35 από τις 39 επιθέσεις με drones που εξαπέλυσε η Ρωσία στην διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας, ενώ ουκρανικό drone κατέπεσε και έπιασε φωτιά στην υπό ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Τα περισσότερα από τα drones επλήγησαν πάνω από περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ουκρανίας, όπως ανέφερε η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σε μία ανάρτησή της, στην εφαρμογή Telegram. Ωστόσο, δεν ανέφερε αν από την κατάρριψη των ρωσικών drones προκλήθηκαν καταστροφές.

Η Ρωσία εκτόξευσε επίσης τέσσερις αντιαεροπορικούς πυραύλους S-300, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, χωρίς να αναφερθεί ποια ήταν η τύχη τους ή αν έπληξαν τους στόχους τους.

Κατέπεσε ουκρανικό drone σε και έπιασε φωτιά στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Ένα drone που είχε εκτοξευτεί από την Ουκρανία κατέπεσε και έπιασε φωτιά σε έναν πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας που συνορεύει με την Ουκρανία, όπως ανέφερε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

«Πυροσβεστικές δυνάμεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε ο τοπικός περιφερειάρχης Ρομάν Σταροβόιτ, σε μία ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

