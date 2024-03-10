Προσερχόμενοι σήμερα στις κάλπες για τις πρόωρες εκλογές, οι Πορτογάλοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της ανάδειξης μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης και της διατήρησης της κεντροαριστεράς στην εξουσία, ενώ η επιρροή της ακροδεξιάς μεγαλώνει.

Τα ζητήματα που κυριάρχησαν κατά την προεκλογική εκστρατεία στη φτωχότερη χώρα της δυτικής Ευρώπης ήταν η στεγαστική κρίση που προκάλεσε η αύξηση των ενοικίων, οι χαμηλοί μισθοί, η υποβάθμιση της υγειονομικής περίθαλψης και η διαφθορά.

Οι πρόωρες εκλογές, τέσσερις μήνες μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Αντόνιο Κόστα -έπειτα από έρευνα για φερόμενες παρανομίες στη διαχείριση από την κυβέρνησή του μεγάλων επενδυτικών σχεδίων- φέρνουν ξανά αντιμέτωπες τις δύο παρατάξεις που εναλλάσσονται στην εξουσία τις τελευταίες δεκαετίες.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS) θα μπορούσε να προσεγγίσει το Αριστερό Μπλοκ και τους Κομμουνιστές, που του επέτρεψαν να κυβερνήσει μεταξύ 2015 και 2019, εφόσον βέβαια αθροιστικά εξασφαλίσουν περισσότερες από 115 εκ των συνολικά 230 εδρών του κοινοβουλίου.

Η τρικομματική Δημοκρατική Συμμαχία (AD) με επικεφαλής τον Λουίς Μοντενέγκρο -τον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (PSD)- προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, αλλά εκτιμάται πως θα δυσκολευόταν να κυβερνήσει χωρίς την υποστήριξη του ακροδεξιού Chega («Αρκετά»). Ο Μοντενέγκρο είχε αποκλείσει πάντως το ενδεχόμενο συμφωνίας με τους ακροδεξιούς λαϊκιστές, οι οποίοι έχουν εκφράσει δημοσίως τη φιλοδοξία τους να έχουν κυβερνητικό ρόλο.

Το ακροδεξιό Chega προβλέπεται να αυξήσει τα ποσοστά του και να καταλάβει την τρίτη θέση, αφού κέρδισε υποστηρικτές με την εχθρική ρητορική του απέναντι στους μετανάστες και με την υπόσχεση ότι θα πατάξει τη διαφθορά.

Την Παρασκευή, ο συντηρητικός πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα τόνισε στην εφημερίδα Expresso πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην επιτρέψει στο Chega να αποκτήσει εξουσία, προκαλώντας επικριτικά σχόλια.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 8 το πρωί (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδος) και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα στην ηπειρωτική χώρα. Μία ώρα αργότερα θα κλείσουν οι κάλπες στις Αζόρες, νησιωτικό σύμπλεγμα που βρίσκεται περίπου 1.500 χιλιόμετρα δυτικότερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

