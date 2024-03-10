Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Σάββατο ότι θεωρεί πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «περισσότερο βλάπτει παρά βοηθάει το Ισραήλ», σχολιάζοντας την προσέγγισή του στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο MSNBC, ο αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε στις 7 Οκτωβρίου. Υπογράμμισε ωστόσο ότι ο Νετανιάχου «πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις αθώες ζωές που χάνονται». Ο Μπάιντεν είπε μεταξύ άλλων ότι ο απολογισμός των νεκρών από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας «είναι αντίθετος με όσα πρεσβεύει το Ισραήλ». «Και νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τον ίδιο μια ισραηλινή επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε καταφατικά. Ωστόσο, φρόντισε να διευκρινίσει ότι δεν σκοπεύει να διακόψει τις παραδόσεις οπλικών συστημάτων στο Ισραήλ. «Δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή εξαιτίας της οποίας θα διακόψω τις παραδόσεις όπλων ώστε να μην έχουν τον Σιδηρούν Θόλο να τους προστατεύει», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην αντιπυραυλική ασπίδα του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

