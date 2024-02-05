Ιταλία: Δεκαεπτάχρονος με ψυχικά προβλήματα επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά του

Δεκαεπτάχρονος μαθητής με ψυχικά προβλήματα επιτέθηκε σήμερα το πρωί με μαχαίρι σε καθηγήτριά του ηλικίας πενήντα επτά ετών, στην είσοδο τεχνικού λυκείου της πόλης Βαρέζε, κοντά στο Μιλάνο.

Τραυμάτισε την γυναίκα στην πλάτη με τρεις μαχαιριές χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος διαπληκτισμός. Η καθηγήτρια διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπως έγινε γνωστό από τις ιταλικές αρχές, δεν κινδυνεύει η ζωή της και σχετικά σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Μάρτυρες της επίθεσης ήταν δυο συνάδελφοι της εκπαιδευτικού, οι οποίες κάλεσαν άμεσα την αστυνομία.

«Θα προστατέψουμε την ακεραιότητα των δασκάλων και καθηγητών μας, αλλά και την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια, δεν θα τους αφήσουμε μόνους», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα.

Ο διευθυντής του σχολείου όπου σημειώθηκε η επίθεση υπογράμμισε ότι «στον δεκαεπτάχρονο δράστη είχε δοθεί εδώ και καιρό ψυχολογική υποστήριξη με στόχο την βελτίωση της όλης κατάστασής του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

