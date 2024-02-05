Η Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας της Γεωργίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε το σχέδιο ενός Ουκρανού που ήθελε να μεταφέρει λαθραία εκρηκτικούς μηχανισμούς από τη χώρα του στη Ρωσία, μέσω γεωργιανού εδάφους.

Η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας της χώρας αυτής του Νότιου Καυκάσου κατέσχεσε το φορτίο, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Οδησσό της Ουκρανίας με προορισμό το ρωσικό λιμάνι Βορονέζ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα εκρηκτικά ήταν κρυμμένα σε φορτίο με μπαταρίες αυτοκινήτων που εισήλθε στη Γεωργία τον Ιανουάριο δια ξηράς από την Ουκρανία μέσω της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας και κατασχέθηκε στο σύνορο της Γεωργίας με τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, τρεις από τους μηχανισμούς κατασχέθηκαν σε συνοριακό σημείο μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας και άλλοι τρεις βρέθηκαν στο Τμπιλίσι, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, σύμφωνα με τις γεωργιανές αρχές.

Σε ανακοίνωσή της η γεωργιανή υπηρεσία ασφαλείας αναφέρει ότι το φορτίο με τα εκρηκτικά έφθασε στη Γεωργία μέσα σε ένα μίνι βαν που ανήκει σε Ουκρανό και θα μεταφερόταν στο Βορονέζ, μια ρωσική πόλη που απέχει περίπου 180 χιλιόμετρα από το ουκρανικό σύνορο.

Το φορτίο περιείχε 14 κιλά της εκρηκτικής ουσίας C-4.

Ο Αντρέι Τσαρατσίτζε, Ουκρανός γεωργιανής καταγωγής, κατηγορείται ότι ήταν ο εγκέφαλος της επιχείρησης.

Επτά Γεωργιανοί, τρεις Ουκρανοί και δύο Αρμένιοι θα συμμετείχαν στη μεταφορά χωρίς να γνωρίζουν ότι επρόκειτο για εκρηκτικά, πρόσθεσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι σχέσεις μεταξύ Κιέβου και Τμπιλίσι επιδεινώθηκαν περαιτέρω όταν οι γεωργιανές αρχές συνέλαβαν τον Μιχαήλ Σαακασβίλι, τον πρώην φιλοδυτικό πρόεδρο της καυκάσιας χώρας, ο οποίος έχει επίσης ουκρανική υπηκοότητα, το 2021.

Το 2022, Ρώσοι ερευνητές είχαν ανακοινώσει ότι ένα φορτίο με εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκε σε μια επίθεση η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας τη χρονιά εκείνη, είχε εισέλθει στη Ρωσία από την Ουκρανία μέσω παρόμοιας διαδρομής.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, που έχουν αναλάβει την ευθύνη για μια σειρά επιθέσεων σε ρωσικούς στόχους, δεν απάντησαν άμεσα στο αίτημα να σχολιάσουν.

Η κυβέρνηση της Γεωργίας, η οποία λέει ότι αντιτίθεται στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και θέλει να διασφαλίσει ότι η σύγκρουση δεν θα επεκταθεί και στο δικό της έδαφος, έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες ότι είναι σιωπηλά φιλορωσική από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, τον Φεβρουάριο του 2022.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Γεωργία κατηγόρησε έναν ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο ότι ετοίμαζε πραξικόπημα για την ανατροπή της κυβέρνησης.

Τον Ιούλιο, η Ουκρανία διέταξε τον πρεσβευτή της Γεωργίας να εγκαταλείψει τη χώρα, ένα χρόνο μετά την ανάκληση του εκπροσώπου της στη Γεωργία.

Η γεωργιανή κυβέρνηση κατηγορείται ότι προσεγγίζει τη Ρωσία, οι δυνάμεις της οποίας εισέβαλαν σε αυτήν την πρώην σοβιετική δημοκρατία στον Καύκασο το 2008.

Ως αποτέλεσμα, οι δεσμοί μεταξύ Τμπιλίσι και Κιέβου γίνονται όλο και πιο τεταμένες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

