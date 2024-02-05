«Καταστροφικές» πλημμύρες πλήττουν την Καλιφόρνια - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν 10 κομητείες

Κατολισθήσεις, πλημμύρες και ισχυροί άνεμοι πλήττουν τη νότια Καλιφόρνια για δεύτερη ημέρα σήμερα, Δευτέρα.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έως και 2,54 εκατοστά την ώρα αναμένεται να πλήξουν περιοχές γύρω από το Λος Άντζελες για τουλάχιστον 24 ώρες. Τα «ατμοσφαιρικά ποτάμια» που προκαλούν τις καταιγίδες έχουν προκαλέσει σφοδρές βροχοπτώσεις, χιόνια και ισχυρούς ανέμους στην πολιτεία. Τα ατμοσφαιρικά ποτάμια είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο το νερό εξατμίζεται στον αέρα και μεταφέρεται από τον άνεμο, σχηματίζοντας μεγάλα ρεύματα που ρέουν στον ουρανό όπως τα ποτάμια στην ξηρά.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί 10 από τις κομητείες της πολιτείας.

Οι μετεωρολόγοι είπαν ότι η καταρρακτώδης βροχή είναι ο κύριος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Καλιφόρνια τη Δευτέρα.

Χθες, Κυριακή, η Υπηρεσία Πρόβλεψης Καιρού (WPC), μέρος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS), εξέδωσε προειδοποίηση επιπέδου 4 για βροχοπτώσεις στη νότια Καλιφόρνια.

Το WPC είπε ότι δυνητικά «απειλητικές για τη ζωή» και «καταστροφικές» πλημμύρες απειλούν τη λεκάνη του Λος Άντζελες και τη γύρω περιοχή. Είπε ότι οι κατολισθήσεις και φερτά υλικά αποτελούν επίσης κίνδυνο.

Το κέντρο πρόσθεσε ότι αναμένονται «πολύ δυνατά» χιόνια στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα, καθιστώντας το ταξίδι «επικίνδυνο έως αδύνατο».

Το NWS ανέφερε ότι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα έως και 70 μίλια/ώρα (112 χλμ./ώρα) θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων, αν και οι άνεμοι θα μειωθούν σημαντικά μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ.

Τα μεγάλα και απότομα κύματα θα καταστήσουν επίσης τις περιοχές κατά μήκος της ακτογραμμής «εξαιρετικά επικίνδυνες», πρόσθεσε το NWS.

Την Κυριακή, οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Σάντα Μπάρμπαρα ακυρώθηκαν και οι οδηγοί που είχαν αποκλειστεί από τις πλημμύρες στο Λος Άντζελες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από διασώστες.

Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα.

Οι αξιωματούχοι του NWS προέτρεψαν τους ανθρώπους στις πληγείσες περιοχές να λάβουν υπόψη τις εντολές εκκένωσης, να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να προετοιμαστούν για πιθανές νέες διακοπές ρεύματος.

