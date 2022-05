Λίστα με τουλάχιστον 40.000 ονόματα αμάχων που αγνοούνται και εκτιμάται ότι μεταφέρθηκαν για άγνωστους λόγους από τη Μαριούπολη και την ευρύτερη περιοχή του Ντονέτσκ στη Ρωσία και ειδικότερα στην περιοχή της Σιβηρίας ή και ανατολικότερα, έχουν καταρτίσει οι ουκρανικές αρχές. Η λίστα μεγαλώνει καθημερινά, καθώς υπάρχουν αναφορές για κονβόι ρωσικών οχημάτων που μεταφέρουν πολίτες από την περιοχή σε ρωσικό έδαφος.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι άμαχοι μεταφέρονται σε ασφαλή σημεία, δίχως να δηλώνει περισσότερες λεπτομέρειες. «Έχουμε τις λίστες με τα ονόματα εκείνων που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία. Είναι σχεδόν 40.000 άνθρωποι. Δεν είμαστε σε θέση να τσεκάρουμε το οτιδήποτε, αλλά προσπαθούμε», δήλωσε ο δήμαρχος της Μαριούπολης Βαντίμ Μποϊτσένκο.

«Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι μεταφέρουν τους αμάχους στη Σιβηρία ή και πιο ανατολικά και τους υποχρεώνουν να εργάζονται σε πολύ βαριές δουλειές», πρόσθεσε ο Μποϊτσένκο, ενώ αναφέρθηκε και σε «εξευτελιστικές δουλειές», με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Οι πρώτοι άμαχοι έφτασαν στη Ζαπορίζια

Πλήθος αμάχων φτάνει με λεωφορεία στην Ζαπορίζια μετά την εκκένωση από την πολιορκημένη Μαριούπολη.

Ο ΟΗΕ και ο Ερυθρός Σταυρός ελπίζουν να επιβλέψουν περισσότερες επιχειρήσεις απομάκρυνσης αμάχων.

Περισσότεροι από 200 άμαχοι εξακολουθούν να βρίσκονται μαζί με τους στρατιωτικούς στις τεράστιες εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, στη νότια Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο.

Συνολικά 100.000 άμαχοι παραμένουν στην ουκρανική πόλη, η οποία τελεί υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων, σύμφωνα με τον ίδιο.

Σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον 100 άμαχοι αποχώρησαν από τις εγκαταστάσεις του Αζοφστάλ και μεταφέρθηκαν στη Ζαπορίζια με ασφάλεια, όπως δήλωσε η αντιπρόεδρος της Ουκρανίας Ιρίνα Βέρεστσουκ. Ωστόσο, η ίδια δήλωσε ότι εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι προσπαθούν να διαφύγουν από τις εγκαταστάσεις και δεν έχουν τρόπο.

Επίσης, η κυρία Βέρεστσουκ δήλωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 40 βαριά τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες στο Αζοφστάλ, οι οποίοι χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας διότι κινδυνεύει η ζωή τους.

Συνεχείς είναι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο εργοστάσιο χάλυβα του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, όπου έχουν βρει καταφύγιο ουκρανικές δυνάμεις αλλά και άμαχοι. Οι προμήθειες των πολιορκημένων εξαντλούνται, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται μέσα.

Ο ρωσικός στρατός και οι φιλορωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα μια «σφοδρή επίθεση», με τη στήριξη αρμάτων μάχης και αμφιβίων δυνάμεων, εναντίον του εργοστασίου Αζοφστάλ, της τελευταίας εστίας ουκρανικής αντίστασης στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε ένας διοικητής του τάγματος Αζόφ, που υπερασπίζεται τις εγκαταστάσεις.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να τους απωθήσουμε», συμπλήρωσε, απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση για τη λήψη «άμεσων μέτρων με στόχο την απομάκρυνση των αμάχων», που παραμένουν εγκλωβισμένοι με τους Ουκρανούς μαχητές σε αυτό το τεράστιο εργοστάσιο στη Μαριούπολη, στρατηγικής σημασίας λιμάνι στο νότιο τμήμα του Ντονμπάς, που έχει σχεδόν πλήρως τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο.

Ο ίδιος διευκρίνισε, την ίδια στιγμή, ότι σφοδροί βομβαρδισμοί πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα, πριν από την επίθεση αυτή, όπου σκοτώθηκαν δύο γυναίκες και τραυματίστηκαν «περίπου 10 άμαχοι».

«Αυτή τη νύχτα, το εχθρικό ναυτικό και χερσαίο πυροβολικό βομβάρδισαν το εργοστάσιο Αζοφστάλ, με τη χρήση πολύ βαριών βομβών», συμπλήρωσε.

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να βομβαρδίζουν τις εκτενείς εγκαταστάσεις της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στην Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, επειδή Ουκρανοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν την εκεχειρία που κηρύχθηκε εκεί για να μετακινηθούν σε καλύτερες θέσεις, μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

"Κηρύχθηκε εκεχειρία, άμαχοι έπρεπε να απομακρυνθούν από το έδαφος της Αζοφστάλ. Ουκρανοί στρατιωτικοί και του (τάγματος) Αζόφ, που βρίσκονται στο εργοστάσιο, το εκμεταλλεύτηκαν. Βγήκαν από τα υπόγεια, πήραν θέσεις βολής στο έδαφος και στα κτίρια του εργοστασίου", προσθέτει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το RIA.

"Τώρα μονάδες του ρωσικού στρατού και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και την αεροπορία, αρχίζουν να καταστρέφουν αυτές τις θέσεις βολής", καταλήγει το ρωσικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Σφυροκόπημα στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ

I'm relieved to confirm that the safe passage operation from Mariupol has been successful.

The people I travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.



I'm thinking about the people who remain trapped. We will do all we can to assist them. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8