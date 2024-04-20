Ένας 40χρονος άνδρας αυτοπυρπολήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη, μπροστά στα μάτια περαστικών διαδηλωτών και αστυνομικών που περιφρουρούσαν το δικαστήριο στο οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη η ποινική δίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

Το NBC News και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν νωρίς σήμερα (τοπική ώρα) ότι ο άνδρας πέθανε. Η αστυνομία της πόλης της Νέας Υόρκης δήλωσε, σύμφωνα με το NBC News, ότι οι αρχές του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε ο άνδρας τον κήρυξαν νεκρό.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι είδε αρχικά τον άνδρα να πετάει φυλλάδια στον αέρα και μετά τον είδε να περιλούζεται από ένα μπιτόνι και να βάζει φωτιά στον εαυτό. «Σε εκείνο το σημείο σκέφτηκα: "Ωχ Χριστέ μου, τι πρόκειται να δουν τα μάτια μου;"» αφηγήθηκε ο μάρτυρας στο Reuters.

Ο μάρτυρας, που αρνήθηκε να δώσει το επίθετό του, είπε ότι ο άνδρας ήταν τυλιγμένος στις φλόγες για αρκετά λεπτά.

«Βλέπω μπροστά μου έναν εντελώς απανθρακωμένο άνθρωπο», είπε ένας δημοσιογράφος του CNN σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΚΛΗΡΕΣ, ΑΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

🚨BREAKING NOW - Man just set himself on fire outside of the Trump trial.

They were LIVE ON FOX NEWS!



⚠️ WARNING GRAPHIC#PHPnews #JustJodie #TrumpTrial pic.twitter.com/RAySEpFrf5 — Just Jodie (@Just_Jodie7) April 19, 2024

Μια μυρωδιά καπνού έμεινε στο χώρο λίγο μετά το περιστατικό, σύμφωνα με άλλον αυτόπτη μάρτυρα του Reuters, ενώ ένας αστυνομικός ψέκαζε με έναν πυροσβεστήρα το έδαφος.

Δίπλα στον απανθρακωμένο άνδρα φαινόταν ένα σακίδιο που σιγόκαιγε και ένα γκαζάκι.

Σε ένα φυλλάδιο που μπόρεσαν να δουν δημοσιογράφοι του Reuters ήταν γραμμένες φράσεις για «κακούς δισεκατομμυριούχους» και καλούσε τους ανθρώπους να «αποκαλύψουν αυτή τη διαφθορά». Σε αυτό το φυλλάδιο δεν υπήρχε αναφορά στον Τραμπ.

Στο δικαστήριο στο κέντρο του Μανχάταν, που φρουρείται υπό έντονη αστυνομική παρουσία, πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε τη Δευτέρα, την πρώτη μέρα της δίκης του Τραμπ. Ωστόσο έκτοτε ο αριθμός των συγκεντρωμένος έχει μειωθεί.

Ο Ντέιβ, αυτόπτης μάρτυρας, είπε στο Reuters ότι ορισμένοι διαδηλωτές υπέρ του Τραμπ έξω από το δικαστήριο σκορπίστηκαν όταν ο άνδρας αυτοπυρπολήθηκε.

Το συμβάν έγινε λίγο μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των ενόρκων για τη δίκη κατά του Τραμπ, ανοίγοντας τον δρόμο στους εισαγγελείς και τους συνηγόρους υπεράσπισης να κάνουν εναρκτήριες δηλώσεις την επόμενη εβδομάδα.

Στην υπόθεση αυτή ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος και στις 34 κατηγορίες που του αποδίδονται για παραποίηση εγγράφων με στόχο την απόκρυψη των χρημάτων που κατέβαλε στην πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016.

Πηγή: skai.gr

