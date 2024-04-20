Ουκρανία: Ρώσος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια

Ο Σεμιόν Ερέμιν, πολεμικός ανταποκριτής της ρωσικής εφημερίδας Ιζβέστια, σκοτώθηκε χθες Παρασκευή κατά την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα, ο 42χρονος Ερέμιν τραυματίστηκε θανάσιμα σε περιοχή της Ζαπορίζια όπου έκανε ρεπορτάζ. Είχε καλύψει για λογαριασμό της Ιζβέστια ορισμένες από τις πιο αιματηρές μάχες στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών, η μάχη για την κατάληψη της Μαριούπολης, η οποία πολιορκήθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα επί σχεδόν τρεις μήνες το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

