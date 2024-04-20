Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν - σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC - υποβάθμισε χθες ακόμα περισσότερο το πλήγμα στην αεροπορική βάση στο Ισφαχάν, παρομοιάζοντας τα drones που χρησιμοποιήθηκαν με «παιδικά παιχνίδια».

Επίσης, δεν επέρριψε την ευθύνη στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι «οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν από μέσα ενημέρωσης δεν ήταν ακριβείς».

Ωστόσο, ισραηλινές πηγές δήλωσαν στον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ Σταύρο Ιωαννίδη ότι όντως εξαπέλυσαν επίθεση στο Ισφαχάν, πλήτωντας την βάση που είναι πολύ κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην ίδια περιοχή.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες η επίθεση του Ισραήλ στην αεροπορική βάση του Ισφαχάν έγινε με μαχητικά αεροσκάφη και όχι με drones

Ο Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν, ο οποίος ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να παραστεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είπε στο NBC ότι το Ιράν δεν σχεδιάζει αντίποινα, εκτός εάν το Ισραήλ εξαπολύσει επίθεση εναντίον της χώρας του.

Προειδοποίησε το Ισραήλ ότι εάν επιτεθεί στο Ιράν, η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι άμεση και σκληρή.

«Εάν το Ισραήλ αναλάβει αποφασιστική δράση εναντίον της χώρας μου» και «εφόσον αυτό αποδειχθεί», τότε «η απάντησή μας θα είναι άμεση και στον μέγιστο βαθμό, και θα τους κάνει να το μετανιώσουν».

Χτύπημα - προειδοποίηση το πλήγμα στο Ισφαχάν

Με το να μην επιτεθεί στην πραγματική πυρηνική τοποθεσία στο Ισφαχάν ή σε άλλες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, η Ιερουσαλήμ εξέπεμψε σήμα στο Ιράν ότι δεν επιδιώκει έναν φαύλο και κλιμακούμενο περιφερειακό πόλεμο.

Επίσης η επίθεση στο Ισφαχάν σχεδιάστηκε κυρίως για να καταστήσει εξαιρετικά σαφές πόσο ευάλωτο είναι σε επίθεση στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.



