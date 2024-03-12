Ουκρανία: Σειρήνες για αεροπορική επιδρομή ήχησαν στο Κίεβο

Σειρήνες για αεροπορική επιδρομή ήχησαν σήμερα στο Κίεβο για χιλιοστή φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του Σερχίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο σημερινός συναγερμός στο Κίεβο, κατά την 748η ημέρα του πολέμου, διήρκεσε 17 λεπτά. Από την έναρξη του πολέμου οι σειρήνες αεράμυνας έχουν ηχήσει συνολικά για 1.165 ώρες και 26 λεπτά, κάτι που μεταφράζεται σε «περισσότερες από 48 ημέρες ακατάπαυστου συναγερμού» ή «πάνω από ενάμιση μήνα παραμονής σε καταφύγιο», επεσήμανε ο Πόπκο.

Οι Ουκρανοί έχουν γίνει πιο σκληροί και πιο δυνατοί, υποστήριξε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, διαβεβαιώνοντας τους συμπατριώτες του πως θα νικήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

