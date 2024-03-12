Μαχητικό αεροσκάφος Tejas της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο κρατίδιο Ρατζαστάν της βορειοδυτικής Ινδίας.

Ο πιλότος του μικρού μαχητικού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο έδαφος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ινδικών μέσων ενημέρωσης.

#WATCH 🔴 In #India, the supersonic fighter BBC #Tejas crashed. The pilot ejected, and the aircraft itself fell on the territory of a student dormitory and caught fire, but no one was injured.



All videos ⬇️ are available on the new Telegram channel. Join us:… pic.twitter.com/KPjr40JyW7 — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) March 12, 2024

Το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη έξω από φοιτητικό ξενώνα στην πόλη Τζαϊσαλμέρ και τυλίχθηκε στις φλόγες. Από την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι «βλάβη στον κινητήρα ήταν η αιτία της συντριβής του LCA Tejas στην Τζαϊσαλμέρ», σύμφωνα με αξιωματούχο της Πολεμικής Αεροπορίας που επικαλούνται ινδικά δημοσιεύματα.

BREAKING: The first ever crash of an Indian Air Force LCA Tejas has just taken place in Jaisalmer, India. The pilot has ejected safely. A safety run of over 23 years stands broken on the type. Glad the pilot is safe! pic.twitter.com/iAzfpKnAD0 — Livefist (@livefist) March 12, 2024

An Indian Air Force pilot ejects from a fully functional aircraft (Tejas Light Combat Aircraft) during a firepower demonstration in Jaisalmir, India.



Indians spent billions producing LCA Tejas and claimed that the safety mechanism was fool proof.



At the end of the day, man in… pic.twitter.com/PhWZzw9Hvl — Ammar Solangi (@fake_burster) March 12, 2024

Πρόκειται για την πρώτη συντριβή μαχητικού αυτού του τύπου από τότε που το ινδικής κατασκευής αεροσκάφος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, πριν από δύο και πλέον δεκαετίες.

#BreakingNews: Indian Air Force LCA Tejas Fighter Crashes in Jaisalmer; Pilot Successfully Ejects.



Incident Raises Concerns as IAF Prepares to Induct LCA Tejas Mk1A This Year. #India #Tejas #Crash pic.twitter.com/itlNDQMgxZ — The Intel Consortium (@IntelPk_) March 12, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.