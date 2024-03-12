Λογαριασμός
Ινδία: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη έξω από φοιτητικό ξενώνα στο Ρατζαστάν - Ο πιλότος πρόλαβε να το εγκαταλείψει - Δείτε βίντεο

Πρόκειται για την πρώτη συντριβή μαχητικού αυτού του τύπου από τότε που το ινδικής κατασκευής αεροσκάφος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, πριν από δύο και πλέον δεκαετίες

India - Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους

Μαχητικό αεροσκάφος Tejas της ινδικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο κρατίδιο Ρατζαστάν της βορειοδυτικής Ινδίας.

Ο πιλότος του μικρού μαχητικού πρόλαβε να το εγκαταλείψει εγκαίρως, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο έδαφος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ινδικών μέσων ενημέρωσης.

Το μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη έξω από φοιτητικό ξενώνα στην πόλη Τζαϊσαλμέρ και τυλίχθηκε στις φλόγες. Από την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι «βλάβη στον κινητήρα ήταν η αιτία της συντριβής του LCA Tejas στην Τζαϊσαλμέρ», σύμφωνα με αξιωματούχο της Πολεμικής Αεροπορίας που επικαλούνται ινδικά δημοσιεύματα.

Πρόκειται για την πρώτη συντριβή μαχητικού αυτού του τύπου από τότε που το ινδικής κατασκευής αεροσκάφος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, πριν από δύο και πλέον δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ινδία Συντριβή αεροσκάφους
