Ρωσία: Στόχος κύματος επιθέσεων από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Η Ρωσία έγινε σήμερα στόχος ενός κύματος επιθέσεων από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποίησαν πλήγματα μέχρι και στην περιφέρεια του Λένινγκραντ (βορειοδυτική Ρωσία), η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από την Ουκρανία, και προκάλεσαν πυρκαγιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε άλλες δύο περιφέρειες.

Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του ρωσικού εδάφους από την αρχή της επίθεσης στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατέστρεψε στη διάρκεια της νύκτας συνολικά 25 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κυρίως στις περιφέρειες της Μόσχας (2), του Λένινγκραντ (1), καθώς και σε αυτές του Μπέλγκοροντ (11), του Κουρσκ (11) και του Μπριάνσκ (1), που και οι τρεις συνορεύουν με την Ουκρανία.

Σήμερα το πρωί, επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που αποδίδονται στις ουκρανικές δυνάμεις, στόχευσαν επίσης το Αριόλ και το Κστόβο, δύο ρωσικές πόλεις που βρίσκονται αντίστοιχα σε απόσταση 160 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα και 450 χιλιομέτρων ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Καίγονται ενεργειακές εγκαταστάσεις

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα χώρο αποθήκευσης πετρελαίου μετά τις επιθέσεις αυτές, σύμφωνα με περιφερειακούς κυβερνήτες.

Στη βιομηχανική ζώνη του Κστόβο, στην περιφέρεια του Νίζνι Νόβγκοροντ, ένα διυλιστήριο πετρελαίου δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ξέσπασε εκεί πυρκαγιά, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Γκλεμπ Νικίτιν.

«Οι ειδικές υπηρεσίες εργάζονται επιτόπου, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις και όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για να περιορίσουν την πυρκαγιά σε μία από τις εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου», έγραψε στο λογαριασμό του στο Telegram, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αριόλ, ο Αντρέι Κλίτσκοφ, ανακοίνωσε από την πλευρά του πως «ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στην Αριόλ. Ένα συγκρότημα καυσίμων και ενέργειας δέχθηκε επίθεση».

«Οι ειδικές υπηρεσίες εργάζονται επιτόπου για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν θύματα», έγραψε ο Κλίτσκοφ στο Telegram.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των υπηρεσιών διάσωσης, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Ria Novosti, έπιασε φωτιά μια δεξαμενή που περιείχε πετρελαϊκά προϊόντα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 03:00 (τοπική ώρα, 02:00 ώρα Ελλάδας).

Ρωσικές περιφέρειες έγιναν στόχοι

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν επίσης την περασμένη νύκτα στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, αλλά προκαλώντας ζημιές σε μια γραμμή ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

«Η περιφέρεια του Μπέλγκοροντ δέχθηκε επίθεση από τις ουκρανικές δυνάμεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα οποία έριξαν τέσσερις εκρηκτικούς μηχανισμούς», ανέφερε ο Γκλάντκοφ μέσω του Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εξαιτίας αυτής της επίθεσης έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε επτά κοινότητες.

Τέλος ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε σήμερα το πρωί στο Κίρισι, στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από την Ουκρανία, ανακοινώθηκε από τον τοπικό κυβερνήτη Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

