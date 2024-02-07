Συναγερμός για ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοανατολική Ουκρανία σήμανε το πρωί. Το Κίεβο και η υπόλοιπη χώρα αντιμετωπίζουν μαζική ρωσική επίθεση και οι αεροπορικοί συναγερμοί συνεχίζονται ήδη εδώ και περισσότερο από δύο ώρες.

Ρωσικός πύραυλος χτύπησε 18ωροφο κτίριο που έπιασε φωτιά στην ουκρανική πρωτεύουσα δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Έξι άνθρωποι στην περιοχή Ντιπρόφσκι τραυματίστηκαν, οι δύο έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο πρόσθεσε.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σήμερα Τετάρτη σε τμήματα του Κιέβου αφού προκλήθηκαν ζημιές σε γραμμές υψηλής τάσης.

«Έπειτα από μια εχθρική επίθεση, δύο γραμμές υψηλής τάσης στην πρωτεύουσα υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια πυραύλων. Μερικοί κάτοικοι στην αριστερή όχθη δεν έχουν αυτή τη στιγμή ηλεκτρικό», έγραψε ο Κλίτσκο στο Telegram.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

