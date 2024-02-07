Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 τραυματίστηκαν όταν κατολίσθηση καταπλάκωσε δυο λεωφορεία σε ορεινή περιοχή στις νότιες Φιλιππίνες.

To δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην είσοδο χρυσωρυχείου στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο, στη νήσο Μιντανάο, όταν έγινε η κατολίσθηση τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία, ο Έντουαρντ Μακαπίλι.

Οι επιβαίνοντες, κυρίως εργαζόμενοι στο χρυσωρυχείο, θάφτηκαν ζωντανοί, με συνεργεία να σπεύδουν να τους απεγκλωβίσουν.

BREAKING: Landslide buries two buses carrying workers of a mining company in Maco, Davao de Oro. The workers were heading home when the landslide occurred in Zone 1, Masara. Rescue operation has been launched. | Video courtesy: Redon Sangyaan via Jandi Esteban pic.twitter.com/RkkqnWkhjJ — GMA Regional TV News (@GMARTVNews) February 6, 2024

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

