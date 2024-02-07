Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φιλιππίνες: Πέντε νεκροί και 31 τραυματίες σε κατολίσθηση που καταπλάκωσε δυο λεωφορεία - Δείτε βίντεο

Οι επιβαίνοντες, κυρίως εργαζόμενοι στο χρυσωρυχείο, θάφτηκαν ζωντανοί, με συνεργεία να σπεύδουν να τους απεγκλωβίσουν

Φιλιππίνες

 Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 τραυματίστηκαν όταν κατολίσθηση καταπλάκωσε δυο λεωφορεία σε ορεινή περιοχή στις νότιες Φιλιππίνες.

To δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην είσοδο χρυσωρυχείου στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο, στη νήσο Μιντανάο, όταν έγινε η κατολίσθηση τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπεύθυνος για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία, ο Έντουαρντ Μακαπίλι. 

Οι επιβαίνοντες, κυρίως εργαζόμενοι στο χρυσωρυχείο, θάφτηκαν ζωντανοί, με συνεργεία να σπεύδουν να τους απεγκλωβίσουν. 

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φιλιππίνες κατολίσθηση λεωφορείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark