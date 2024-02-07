Jaws: Η στιγμή που καρχαρίας τίγρης καταπίνει κάμερα - Δείτε βίντεο

"Στα σαγόνια του καρχαρία" βρέθηκε μια... κάμερα τον Απρίλιο του 2022. Ο περίεργος καρχαρίας τίγρης αποφάσισε να κάνει την υποβρύχια κάμερα ενός αυτοδύτη την επόμενη γευστική απόλαυση.

Ο καρχαρίας δαγκώνει την κάμερα, και προσπαθεί να την καταπιεί, αλλά άμεσα καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται για κάποια απόλαυση, την πετάει στην άμμο και κολυμπά μακριά.

Η κάμερα κατέγραψε (από πολύ κοντά...) όλη τη διαδικασία, την οποία ο δύτης ανάρτησε στα social media με τη λεζάντα «Yummy» (Νόστιμο). Δεν είναι βέβαιο ότι ο καρχαρίας θα συμφωνούσε...

Πηγή: skai.gr

