Διαρροή ραδιενεργού ύδατος εντοπίστηκε χθες, Τετάρτη, στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν ίχνη μόλυνσης εκτός των εγκαταστάσεών, ανακοίνωσε σήμερα στο AFP η εταιρεία διαχείρισης του σταθμού Tepco.

Η διαρροή 5,5 κυβικών μέτρων νερού (περίπου 5.500 λίτρα) στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είχε υποστεί σοβαρές ζημιές το 2011, σημειώθηκε πριν από την επεξεργασία του από σύστημα που ονομάζεται ALPS, με το οποίο απαλλάσσονται τα ύδατα που ανακτώνται από τον σταθμό από την πλειονότητα των ραδιενεργών τους ουσιών, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Tepco.

Οι αρμόδιοι σταμάτησαν τη διαρροή περίπου είκοσι λεπτά μετά τον εντοπισμό της χθες το πρωί από εργαζόμενο που καθάριζε σωλήνες εξάτμισης στις εγκαταστάσεις.

Το νερό αυτό μπορεί να περιέχει ραδιενεργά ισότοπα, όπως καίσιο 137 και στρόντιο 90, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Tepco, η οποία πρόσθεσε ότι η εταιρεία προβλέπει να αποσύρει το έδαφος που μολύνθηκε από τη διαρροή.

«Δεν υπήρξε αξιοσημείωτη αλλαγή» στα δεδομένα ελέγχου της ραδιενέργειας στις περιοχές γύρω από τον σταθμό, διαβεβαίωσε.

Ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός της Φουκουσίμα καταστράφηκε από σεισμό και τσουνάμι το 2011 στη βορειοανατολική Ιαπωνία.

Η απολύμανση και η αποξήλωση του σταθμού αναμένεται να διαρκέσουν δεκαετίες, ενώ το πιο δύσκολο μέρος τους, η εξαγωγή του τετηγμένου καυσίμου από τους κατεστραμμένους αντιδραστήρες, δεν έχει ακόμη αρχίσει.

Αφού έλαβε το πράσινο φως από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), η Ιαπωνία άρχισε το καλοκαίρι την πολύ σταδιακή ρίψη στον Ειρηνικό Ωκεανό πάνω από 1,3 εκατομμυρίου κυβικών μέτρων νερού του σταθμού μετά την επεξεργασία τους με το σύστημα ALPS.

Η Ιαπωνία και ο IAEA βεβαιώνουν ότι η διαδικασία αυτή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει ως τη δεκαετία του 2050, δεν εγκυμονεί κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον και την υγεία.

Η Κίνα και η Ρωσία εξέφρασαν ωστόσο έντονες ανησυχίες και ανέστειλαν όλες τις εισαγωγές τους προϊόντων από τη θάλασσα της Ιαπωνίας.

Ένα συμβάν σημειώθηκε εξάλλου σήμερα σε άλλον πυρηνικό σταθμό: καπνός και σπινθήρες εμφανίστηκαν σε σωλήνα εξάτμισης αντιδραστήρα που αποσυναρμολογείται στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Τσουρούγκα, στον νομό Φουκούι, στην κεντρική Ιαπωνία.

«Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε αμέσως, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή διαρροή ραδιενεργών ουσιών», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης του σταθμού της Τσουρούγκα Japan Atomic Power.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

