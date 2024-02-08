Κατάρρευση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία, «κατάρρευση» του ΝΑΤΟ και εξασθένηση της «ηγεσίας» των Ηνωμένων Πολιτειών: αμερικανοί διπλωμάτες και ειδικοί, μεταξύ των οποίων η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις συνέπειες μιας επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Υπό την αιγίδα της αποτυχούσας υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του 2016 με αντίπαλο τον Τραμπ, το πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη -όπου η Κλίντον διδάσκει πλέον διεθνείς σχέσεις- πραγματοποίησε χθες, Τετάρτη, ένα συμπόσιο για «το μέλλον της Ουκρανίας» έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου με τη Ρωσία.

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τη Δύση και για το ΝΑΤΟ», προειδοποίησε η πρώην επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας (2009-2013), το τέλος της θητείας της οποίας είχε συμπέσει με την έναρξη μιας επιδείνωσης των αμερικανορωσικών σχέσεων μετά την επανεκλογή το 2012 του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Για την πρώην γερουσιαστή της Νέας Υόρκης, «ο τρόπος με τον οποίο εμείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αντιδράμε ή παραλείπουμε να αντιδράσουμε θα έχει ανυπολόγιστο αντίκτυπο στην παγκόσμια τάξη του 21ου αιώνα».

Η Ουάσινγκτον είναι ο κύριος στρατιωτικός υποστηρικτής του Κιέβου, με 110 δισεκατομμύρια να έχουν ήδη αποδεσμευθεί από το Κογκρέσο, όμως η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη αποτυγχάνει εδώ και μήνες να ψηφίσει την αποδέσμευση νέων κεφαλαίων για την Ουκρανία.

Η επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ

Εξαιτίας καβγάδων ανάμεσα στους αιρετούς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί την επιρροή του, και ενός μπρα-ντε-φερ με τους Δημοκρατικούς του προέδρου Τζο Μπάιντεν, το Κογκρέσο ανέβαλε και πάλι για σήμερα την ψηφοφορία για τη χορήγηση βοήθειας προς το Κίεβο και προς τους ισραηλινούς συμμάχους.

Η Χίλαρι Κλίντον, η οποία υπήρξε μια υπουργός Εξωτερικών του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017) η οποία ευνοούσε τον επεμβατισμό των ΗΠΑ στο εξωτερικό, χαρακτήρισε «επαίσχυντο το γεγονός ότι η Ουκρανία συνεχίζει να χρησιμοποιείται από το Κογκρέσο για μικροπολιτική».

Η ίδια ζήτησε «να μην μείνουν αναπάντητα η ρωσική επίθεση και τα βάσανα των Ουκρανών».

Αν αυτό δεν συμβεί, τόνισε η 76χρονη πρώην επικεφαλής των Δημοκρατικών, θα ήταν «δώρο για τον Βλαντίμιρ Πούτιν και πλήγμα στην παγκόσμια ηγεσία της Αμερικής για την ελευθερία και τη δημοκρατία».

Ακόμη χειρότερα, σύμφωνα με την Κίμπερλι Μάρτεν, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Κολέγιο Μπάρναρντ του Κολούμπια, ο πρόεδρος «Πούτιν (...) πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κερδίσει πιθανόν τις προσεχείς εκλογές και, όταν αυτό συμβεί, το ΝΑΤΟ θα καταρρεύσει».

Ο ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος (2017-2021) και επιχειρηματίας, πιθανός αντίπαλος για δεύτερη φορά του Τζο Μπάιντεν το Νοέμβριο, έχει φανεί διστακτικός και μερικές φορές εχθρικός σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της αμερικανικής αρωγής προς την Ουκρανία και έχει μάλιστα απειλήσει να βγει από το ΝΑΤΟ, αν επιστρέψει στο Λευκό Οίκο.

Η Ουκρανία «θα χάσει»

Όμως για την πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ουκρανία Μαρί Γιοβάνοβιτς, «αν δεν τους βοηθήσουμε, (οι Ουκρανοί) θα χάσουν (την υποστήριξη που έχουν) στην Ουάσινγκτον και θα χάσουν στο πεδίο της μάχης».

Η αμερικανίδα διπλωμάτης πιστεύει κι αυτή ότι «οι Ρώσοι υπολογίζουν σε μια νίκη του πρώην προέδρου Τραμπ», πράγμα που θα είχε ως συνέπεια «να μας βγάλει από το ΝΑΤΟ».

«Πρόκειται για μια πολύ, πολύ σκοτεινή προοπτική για την Ουκρανία, στην οποία θα εγκαταλείπαμε τους συμμάχους μας και θα βοηθήσουμε στην πράξη τους αντιπάλους μας».

Ο Ίαν Μπρέμερ, της ομάδας μελετών Eurasia και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Κολούμπια, δεν βλέπει ωστόσο τη χώρα του «να εγκαταλείπει το ΝΑΤΟ» σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στις 20 Ιανουαρίου 2025 στο Λευκό Οίκο.

«Το ζήτημα θα είναι το επίπεδο της συνέργειας των ΗΠΑ» στην Ατλαντική Συμμαχία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξήγησε ο ειδικός.

Πολύ περισσότερο που «τα λαϊκιστικά και ευρωσκεπτικιστικά κινήματα ενισχύονται, θα έχουν περισσότερη υποστήριξη στις ευρωεκλογές σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία και θα ευθυγραμμιστούν πιθανόν με τον Τραμπ», προέβλεψε ο Μπρέμερ.

Από την πλευρά της, η πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ Οξάνα Μαρκάροβα επανέλαβε ότι η χώρα της, υποψήφια για ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, θέλει «να είναι ευρωπαϊκή» και βλέπει τον εαυτό της «μέσα στη διατλαντική οικογένεια».

