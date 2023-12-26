Πυραυλικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης Φεοντόσια, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, κατάφερε τα ξημερώματα η Ουκρανία, αναλαμβάνοντας μετά από λίγο την ευθύνη.

Ακούστηκαν αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά ενώ σύντομα βίντεο που μεταφορτώθηκαν στην πλατφόρμα αυτή εικονίζουν τις εκρήξεις.

Crimea - Russia's Black Sea Fleet continues to vanish.



In a massive explosion, the Russian landing ship, Novocherkask heads to the bottom. It was transporting a shipment of Iranian Shahed drones. pic.twitter.com/7Taaeu3k1g — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 26, 2023

Ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, Μικόλα Όλεστσουκ, ανέλαβε λίγο αργότερα την ευθύνη για το πλήγμα στη Φεοντόσια, πράγμα που σπανίως κάνει αμέσως το Κίεβο όταν πρόκειται για επιδρομές σε εδάφη ελεγχόμενα από τη Ρωσία.

Καταστράφηκε ρωσικό αποβατικό σκάφος

Από την επίθεση στην Φεοντόσια καταστράφηκε αποβατικό σκάφος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ο Όλεστσουκ.

Σύμφωνα με το Κίεβο, το πλοίο μετέφερε drones ιρανικού σχεδιασμού, όπλο επιλογής των ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο.

«Το μεγάλο αποβατικό Ναβατσερκάσκ (Novocherkassk) καταστράφηκε από πιλότους της πολεμικής αεροπορίας», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας μέσω Telegram, ευχαριστώντας τους άνδρες του για την «εξαίρετη δουλειά» τους και εκφράζοντας ικανοποίηση διότι ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας γίνεται «ολοένα μικρότερος».

This massive explosion in the harbor of Russian-occupied Feodosia, Crimea, occurred. It is claimed that a Ropucha Class landing ship with dozens of Russian soldiers was struck by Ukrainian missiles. Secondary explosions clearly point to ammunition.



Source of videos:… pic.twitter.com/7NdSsSCD6N — (((Tendar))) (@Tendar) December 26, 2023

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε εξάλλου πως «λέγεται» ότι το αποβατικό μετέφερε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τύπου «Shahed», που εξαπολύει μαζικά η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Η Ρωσία επιβεβαίωσε την επίθεση στο Novocherkassk

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, δύο τραυματίστηκαν και ένα μεγάλο αποβατικό πλοίο, το Novocherkassk, υπέστη ζημιές σε ουκρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας στο λιμάνι Φεοντόσια στην Κριμαία» ανακοίνωσαν το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και τοπικός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το Interfax, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως για την επίθεση στη Φεοντόσια η Ουκρανία χρησιμοποίησε κατευθυνόμενους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από αεροσκάφος.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, δήλωσε μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram ότι λόγω της επίθεσης ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της «Δημοκρατίας της Κριμαίας», ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram ότι «έγινε επίθεση του εχθρού στον τομέα» όπου βρίσκεται η Φεοντόσια, προσθέτοντας πως «η περιοχή του λιμανιού αποκλείστηκε», «οι εκρήξεις έχουν σταματήσει» και «η πυρκαγιά (που προκάλεσαν) οριοθετήθηκε».

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται επιτόπου» και «κάτοικοι παρακείμενων κατοικιών θα απομακρυνθούν εσπευσμένα» από την περιοχή, πρόσθεσε ο κ. Αξιόνοφ περί τις 04:15 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:15 ώρα Ελλάδας), μια ώρα και πλέον μετά την επίθεση.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά πλήγματα στην Κριμαία, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Τον Απρίλιο του 2022, το Κίεβο ανακοίνωνε πως βύθισε το καταδρομικό Μασκβά, τη ναυαρχίδα του στόλου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.