Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για πυραυλικό πλήγμα στη χερσόνησο της Κριμαίας

Ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας ανακοίνωσε σήμερα πως καταστράφηκε αποβατικό σκάφος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο, κατά πληροφορίες του Κιέβου, μετέφερε drones ιρανικού σχεδιασμού, όπλο επιλογής των ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο, εξαπολύοντας πυραυλικό πλήγμα στο λιμάνι Φεοντόσια, στη χερσόνησο της Κριμαίας.

«Το μεγάλο αποβατικό Ναβατσερκάσκ» ήταν το πλοίο που «καταστράφηκε» από «πιλότους της πολεμικής αεροπορίας», ανέφερε ο Μικόλα Όλεστσουκ μέσω Telegram, ευχαριστώντας τους άνδρες του για την «εξαίρετη δουλειά» τους και εκφράζοντας ικανοποίηση διότι ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας γίνεται «ολοένα μικρότερος».

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε εξάλλου πως «λέγεται» ότι το αποβατικό μετέφερε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τύπου «Shahed», που εξαπολύει μαζικά η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Ο κ. Όλεστσουκ μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο απαθανατίζεται η στιγμή που σημειώνεται ισχυρή έκρηξη και ξεσπά πυρκαγιά σε πλοίο στη ρωσική ναυτική βάση στη Φεοντόσια, στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της «Δημοκρατίας της Κριμαίας», ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram ότι «έγινε επίθεση του εχθρού στον τομέα» όπου βρίσκεται η Φεοντόσια, προσθέτοντας πως «η περιοχή του λιμανιού αποκλείστηκε», «οι εκρήξεις έχουν σταματήσει» και «η πυρκαγιά (που προκάλεσαν) οριοθετήθηκε».

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται επιτόπου» και «κάτοικοι παρακείμενων κατοικιών θα απομακρυνθούν εσπευσμένα» από την περιοχή, πρόσθεσε ο κ. Αξιόνοφ περί τις 04:15 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:15 ώρα Ελλάδας), μια ώρα και πλέον μετά την επίθεση.

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά πλήγματα στην Κριμαία, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Τον Απρίλιο του 2022, το Κίεβο ανακοίνωνε πως βύθισε το καταδρομικό Μασκβά, τη ναυαρχίδα του στόλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

