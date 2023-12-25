Ουκρανία: 6 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις και των δύο πλευρών

Ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια Χερσώνα (νότια) στοίχισαν τη ζωή σε πέντε άμαχους χθες Κυριακή, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Ουκρανίας, ενώ αξιωματούχοι εγκαταστημένοι από τη Μόσχα στην πόλη Χορλίβκα (ανατολικά) έκαναν λόγο για έναν νεκρό εξαιτίας πληγμάτων του ουκρανικού πυροβολικού.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη Χερσώνα, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας πάνω στον Δνείπερο, καθώς και τη δυτική όχθη του ποταμού, πριν από έναν χρόνο· ωστόσο βομβαρδίζουν συνεχώς πολλές περιοχές εκεί από τις θέσεις τους στην ανατολική όχθη.

Οι θάνατοι στη Χερσώνα καταγράφηκαν καθώς τα πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού εναντίον της πόλης και περιοχών γύρω από αυτή εντάθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βολές του πυροβολικού έπληξαν πολυκατοικία και μονοκατοικία στην πόλη της Χερσώνας, γυναίκα σκοτώθηκε σε επιδρομή drone σε μικρή κοινότητα νότια από την περιφερειακή πρωτεύουσα και ακόμη μια γυναίκα όταν άλλη κοινότητα δέχθηκε πλήγματα από το πυροβολικό.

Ο Ολεξάντρ Τολοκονίκοφ, διευθυντής του γραφείου Τύπου της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, δήλωσε στην ουκρανική κρατική τηλεόραση ότι τα ρωσικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να διακοπεί εν μέρει ο εφοδιασμός με αέριο και η ύδρευση, καθώς και ότι χτυπήθηκε επίσης δομή υγείας.

«Παράθυρα έσπασαν, το κτίριο υπέστη ζημιές», ανέφερε ο κ. Τολοκονίκοφ.

Στη Χαρλίβκα, κάπου 600 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Χερσώνας, σε τομέα της περιφέρειας Ντανιέτσκ υπό ρωσικό έλεγχο, ουκρανικός βομβαρδισμός κατέστρεψε εμπορικό κέντρο και προκάλεσε ζημιές σε άλλα κτίρια, ανέφερε αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι έξι άμαχοι τραυματίστηκαν, ανέφερε ο δήμαρχος στη Χαρλίβκα, ο Ιβάν Πριχόντα, μέσω Telegram.

Αν και η Μόσχα και το Κίεβο αρνούνται πως βάζουν στο στόχαστρο άμαχους στον πόλεμο που ξέσπασε όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2022, και οι δυο πλευρές εξαπολύουν συστηματικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών που θεωρούνται κρίσιμες για τις ένοπλες δυνάμεις εκατέρωθεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

