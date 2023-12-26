Σοκ στη Γαλλία: Βρέθηκαν 5 νεκροί σε διαμέρισμα σε προάστιο του Παρισιού

Οι εισαγγελείς στη Γαλλία ξεκίνησαν έρευνα για ανθρωποκτονία μετά τον εντοπισμό πέντε σορών σε μια πόλη βορειοανατολικά του Παρισιού.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα θύματα είναι μια γυναίκα και τα τέσσερα μικρά παιδιά της.

Οι σοροί τους βρέθηκαν στην πόλη Meaux, η οποία απέχει λίγο περισσότερο από 41 χιλιόμετρα (25 μίλια) από τη γαλλική πρωτεύουσα.

Ανακαλύφθηκαν σε ένα διαμέρισμα, είπε ο τοπικός εισαγγελέας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Actu17, η αστυνομία αναζητά τον 33χρονο πατέρα που «διαφεύγει».

Ο εισαγγελέας Ζαν-Μπατίστ Μπλαντιέ επιβεβαίωσε στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι η δικαστική αστυνομία των Βερσαλλιών κάνει έρευνα.

Το τελευταίο διάστημα, στην περιοχή του Παρισιού διαπράχθηκαν δύο τριπλές παιδοκτονίες από τους πατέρες των παιδιών.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ένας 41χρονος άνδρας εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα για να ομολογήσει τη δολοφονία των τριών θυγατέρων του, ηλικίας 4 έως 11 ετών, στην Alfortville, στα νοτιοανατολικά του Παρισιού. Αναφέρθηκε σε διένεξη με την πρώην σύντροφο του για την κηδεμονία των παιδιών.

Ένα μήνα νωρίτερα, τον Οκτώβριο, χωροφύλακας σκότωσε τις τρεις κόρες του πριν αυτοκτονήσει, στην κατοικία του στο Vemars, στα βορειοανατολικά του Παρισιού. Και σε αυτή την περίπτωση επρόκειτο για «περίπλοκο οικογενειακό πλαίσιο» σύμφωνα με την εισαγγελία.

Πηγή: BBC News, AFP - Reuters

