Μια γυναίκα σκοτώθηκε στην ανατολική Αυστραλία, λόγω καταιγίδας το βράδυ των Χριστουγέννων ενώ περίπου 120.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.
Η 59χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πτώση δέντρου που προκάλεσαν οι σφοδροί άνεμοι, στην περιοχή Γκολντ Κόουστ (ανατολικά), όπως δήλωσε ο Τζέι Νιούτον από την υπηρεσία ασθενοφόρων.
«Ήταν σαν μια περιοχή που επλήγη από καταστροφή, υπήρχαν δέντρα σε όλο τον δρόμο», εξήγησε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.
Η καταιγίδα έθεσε εκτός λειτουργίας γραμμές ηλεκτροδότησης γύρω από το Μπρισμπέιν, την περιφερειακή πρωτεύουσα στο Κουίνσλαντ, ανέφερε ο τοπικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Energex, που έκανε λόγο «για καταστροφικές και εκτεταμένες ζημιές, σε κλίμακα κυκλώνα».
«Πάνω από 800 γραμμές ηλεκτροδότησης τέθηκαν εκτός λειτουργίας, 120.000 πελάτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θα χρειαστούν ημέρες για να αποκατασταθεί η υπηρεσία», ανέφερε η εταιρία στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).
Η αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει νέο σοβαρό κύμα καταιγίδων με ισχυρούς ανέμους, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές βροχοπτώσεις, για σήμερα, Τρίτη. Παράλληλα εξέδωσε προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα σε ποτάμι που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χλμ από το Γκολντ Κόουστ.
