Προσπαθώντας να απαντήσει στο ερώτημα για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δίνει συμβουλές σχέσεων, ο Grossmann, διενήργησε ένα "γρήγορο", όπως το χαρακτήρισε πείραμα. Ανέθεσε στο OpenAI's GPT4 και το Claude Opus, ένα γλωσσικό μοντέλο που επεξεργάζεται κείμενα από την Anthropic, υποδείγματα ερωτήσεων με πρότυπο γράμματα που έστειλαν Αμερικάνοι στη στήλη "Dear Abby". Πρόκειται για μια στήλη που ξεκίνησε το 1956 από την Pauline Phillips, η οποία εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Abigail Van Buren και τις απευθύνονταν μέσω γραμμάτων για προβλήματα σχέσεων.

"Αγαπητό GPT4"

Στο πείραμα, επομένως, τέθηκαν παρόμοιες ερωτήσεις που άλλοτε ζητούσαν απάντηση από την Abby, και τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν οι συνεργάτες του Grossman, Peter Diep, Molly Matthews, και Lukas Salib.

Τα αποτελέσματα του πειράματος βασίστηκαν στην απάντηση του GPT4 στο ζήτημα μιας νιόπαντρης γυναίκας. Η τελευταία αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον σύζυγό της, ο οποίος θεωρούσε σημαντικό για τη σχέση τους, να ξαπλώνουν μαζί την ίδια ώρα στο κρεβάτι ακόμα και όταν εκείνη δεν ήταν κουρασμένη.

Το chatbot απάντησε ότι πρόκειται για ένα συνηθισμένο πρόβλημα στις σχέσεις και ότι χρειάζεται ανοιχτή συζήτηση και πολλές φορές αντικειμενική εξωτερική βοήθεια για να επιλυθεί το θέμα. Συγκεκριμένα, το GPT4 προτείνει στο ζευγάρι να έχουν μια ανοιχτή συζήτηση για τις ανάγκες, τα όρια και τις προσδοκίες τους. Αναφέρει:

"Ο σύζυγος πρέπει να καταλάβει ότι η γυναίκα του έχει επίσης λόγο για το θέμα και ότι η ελεγκτική του συμπεριφορά δεν είναι υγιής. Θα ήταν ωφέλιμο για αυτούς να βρουν έναν συμβιβασμό που να ταιριάζει και στις δύο πλευρές. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να συμφωνήσουν στην ώρα του ύπνου. Λειτουργεί και για τους δύο ή συμφωνούν ότι είναι εντάξει για αυτούς να πάνε για ύπνο σε διαφορετικές ώρες; Θα μπορούσαν, επίσης, να ζητήσουν τη βοήθεια κάποιου σύμβουλου σχέσεων, εάν η συζήτηση δεν επιλύσει το πρόβλημα. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, καθώς φαίνεται ότι προκαλεί δυσαρέσκεια στη σχέση τους."

Με την παραπάνω απάντηση το chatbot έπιασε τουλάχιστον δύο από τα τρία στοιχεία των διαστάσεων της λογικής σκέψης, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα αλλαγής, την αναζήτηση συμβιβασμού και την πρόβλεψη επίλυσης διαμαχών. Ωστόσο, δεν έδειξε να μπορεί να εξετάσει την ύπαρξη διαφορετικών προοπτικών γύρω από ένα πρόβλημα σε μία σχέση.

AI σε ρόλο δικηγόρου του διαβόλου

Μελετώντας όλες τις απαντήσεις ο Grossman, παρατήρησε ότι ήταν παρόμοιες με την παραπάνω τοποθέτηση και ότι πραγματικά ήταν σαν να προέρχονται από ένα σκεπτόμενο άνθρωπο. Μάλιστα, τόνισε ότι μερικές απαντήσεις ήταν "καλύτερες από αυτές που θα έδινε κάποιος άνθρωπος". Τέλος, προσέθεσε ότι σκέφτεται να αναπτύξει AI που θα έχει τον ρόλο του λεγόμενου "δικηγόρου του διαβόλου", που θα βοηθά στην εξέταση διαφορετικών οπτικών γύρω από ένα βασανιστικό πρόβλημα στις σχέσεις. Καθόλου απίθανο δεν είναι στο ρόλο του δικηγόρου του διαβόλου να τοποθετούνται γνωστοί φιλόσοφοι όπως ο Σωκράτης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.