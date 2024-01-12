Ουκρανία: Περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη, λέει ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων

Ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο χρειάζεται περισσότερα στρατιωτικά αεροσκάφη για την πολεμική του προσπάθεια, όπως τα αμερικανικά μαχητικά A-10 για να υποστηρίξει το πεζικό και αεροσκάφη που θα μπορούσαν να εκτοξεύουν μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους κρουζ.

Ο συνταγματάρχης Ολεξάντρ Σίρσκι παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο πρακτορείο Reuters από μυστική τοποθεσία στην βορειοανατολική περιοχή του Χάρκιβ, που συνορεύει με τη δυτική Ρωσία.

«Θέλω να μιλήσω για τα Α-10 ως μια εκδοχή εάν μας τα δώσουν…δεν πρόκειται για μια νέα μηχανή, αλλά μια αξιόπιστη μηχανή που έχει δοκιμασθεί σε πολλούς πολέμους και η οποία διαθέτει ένα ευρύ οπλοστάσιο για να καταστρέφει χερσαίους στόχους και να βοηθά το πεζικό», δήλωσε ο 58χρονος, φορώντας στολή μάχης.

Το A-10 Thunderbolt είναι ένα υποηχητικό επιθετικό αεροσκάφος που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκεται στην υπηρεσία από τη δεκαετία του 1970.

Η έκκληση του Σίρσκι για περισσότερα αεροσκάφη έρχεται την ώρα που ένα σημαντικό νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς το Κίεβο καθυστερεί λόγω εσωτερικής διαμάχης μεταξύ των νομοθετών.

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι τα A-10 θα παρέχουν κρίσιμη υποστήριξη στις χερσαίες δυνάμεις οι οποίες προσπαθούν να καταλάβουν την πρωτοβουλία απέναντι σε έναν καλά εξοπλισμένο εχθρό.

«Είναι για την καταστροφή χερσαίων στόχων: τανκς, πυροβολικό ... οτιδήποτε αντιτίθεται στο πεζικό», είπε.

Ο Σίρσκι πρόσθεσε ότι τα επιθετικά ελικόπτερα όπως τα AH-64 Apache και AH-1 Super Cobra, όπως επίσης και τα UH-60 Black Hawk, μπορούν επίσης να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, το Κίεβο πίεζε τους δυτικούς συμμάχους να το προμηθεύουν με άκρως εξελιγμένα όπλα και πυρομαχικά περιλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων, αρμάτων μάχης, πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς και μαχητικών F-16.

Τα πρώτα F-16 μαχητικά αναμένεται να φθάσουν στην Ουκρανία αργότερα το 2024, αν και η επίδρασή τους στον πόλεμο μπορεί να είναι περιορισμένη από την ισχύ της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας.

Εξακολουθούν να υπάρχουν «πιθανότητες» για πρόοδο

Η Ουκρανία διεξήγαγε μεγάλη αντεπίθεση το περασμένο καλοκαίρι, η οποία απέτυχε να επιφέρει σημαντική διάσπαση στις ρωσικές δυνάμεις, εν μέρει επειδή στα ανατολικά και νότια της χώρας είχαν οχυρωθεί πίσω από χαρακώματα και άλλες αμυντικές γραμμές.

Οι δυνάμεις της Μόσχας αυτή τη στιγμή άρχισαν και πάλι να επιτίθενται σε ορισμένα τμήματα της ανατολικής χώρας, όπου όπως δήλωσε ο Σίρσκι διεξάγονται σφοδρές μάχες.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται σε αρκετά τμήματα του μετώπου, με τις ουκρανικές δυνάμεις να πραγματοποιούν μικρές αντεπιθέσεις.

«Αυτή είναι μια ενεργή άμυνα όπου δεν καθόμαστε απλώς στην άμυνα αλλά ουσιαστικά αντεπιτιθέμεθα και σε ορισμένες κατευθύνσεις περνάμε στην επίθεση», δήλωσε. «Και ο εχθρός το γνωρίζει αυτό».

Εκτός από τις εκκλήσεις για περισσότερα αεροσκάφη, η Ουκρανία έχει ζητήσει από τους συμμάχους να επισπεύσουν τις προμήθειες σε πυρομαχικά πυροβολικού, για τα οποία ορισμένες μονάδες είχαν καταγγείλει ότι έχουν έλλειψη.

Ενώ τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ασκούν όλο και μεγαλύτερη επιρροή στο πεδίο της μάχης, το πυροβολικό αποτελεί βασικό πυλώνα και για τους δύο στρατούς και η Ουκρανία πρέπει να εξισορροπεί τη χρήση βλημάτων διαφόρων διαμετρημάτων με βάση τη διαθέσιμη προμήθεια.

«Έχουμε αναπτύξει μια τεχνογνωσία με αυτό και προσαρμοζόμαστε στην καθημερινή μας πραγματικότητα», δήλωσε ο Σίρσκι.

Παρά το σχεδόν αδιέξοδο κατά μήκος ενός μετώπου μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων, ο Σίρσκι, ο οποίος επέβλεψε την άμυνα του Κιέβου στις αρχές του 2022 και την αστραπιαία αντεπίθεση της Ουκρανίας στην περιοχή του Χάρκιβ αργότερα το ίδιο έτος, δήλωσε ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόοδος στο μέλλον.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε να υπάρξει ένα σημείο καμπής στον πόλεμο υπέρ της Ουκρανίας, είπε: «Πάντα υπάρχουν πιθανότητες. Απλά πρέπει να τις βρεις και να τις χρησιμοποιήσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι «αδύνατο» για τη Ρωσία να δημιουργήσει μια ισχυρή άμυνα και ότι πάντα υπήρχαν αδύναμα σημεία λόγω της μορφολογίας του εδάφους και άλλων παραγόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

