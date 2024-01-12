Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στις ΗΠΑ: Χιόνι και πλημμύρες στις ανατολικές ακτές

Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με επικίνδυνες και καταστροφικές καιρικές συνθήκες, καθώς χιονοθύελλες έπληξαν τα βορειοδυτικά και μεσοδυτικά της χώρας, ενώ πλημμύρες απειλούν τις ανατολικές ακτές και ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τις νότιες πολιτείες.

Περισσότερες από 3.600 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν κατά μήκος των ΗΠΑ σήμερα, μεταξύ άλλων αεροπλάνα καθηλώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο O' Χέαρ του Σικάγο εξαιτίας των ανέμων και των ισχυρών χιονοπτώσεων.

Οι κάτοικοι σε μεγάλα τμήματα των μεσοδυτικών πολιτειών βρέθηκαν σήμερα το πρωί αντιμέτωποι με συνθήκες παρόμοιες με χιονοθύελλες, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα τις σφοδρές χιονοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους ταχύτητας έως και 96 χιλιομέτρων/ώρα, οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο, όπως προειδοποίησε η αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS).

«Εάν βρεθείτε στον δρόμο σήμερα το πρωί, δεν θα περάσετε καλά… σκεφτείτε το ενδεχόμενο να αναβάλετε τις μετακινήσεις σήμερα», έγραψε σε ένα μήνυμα στην πλατφόρμα Χ η NWS. Σημείωσε ότι η ορατότητα σε ορισμένους δρόμους στο Σικάγο ήταν μικρότερη από 800 μέτρα.

«Αυτό το σύστημα καταιγίδας είναι σίγουρα επικίνδυνο», δήλωσε ο Ζακ Τέιλορ, ένας μετεωρολόγος του Κέντρου Πρόβλεψης Καιρού στο Κόλετζ Παρκ, στο Μέριλαντ.

«Επικίνδυνες συνθήκες μηδενικής ορατότητας λόγω χιονόπτωσης στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και στα μεσοδυτικά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Poweroutage.us, καταγράφηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε τουλάχιστον 190.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στο Ιλινόι, το Τέξας, το Ουισκόνσιν, το Άρκανσο και το Τενεσί.

Το χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν ή να καθυστερήσουν σήμερα το πρωί περισσότερες από 700 πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ο΄ Χέαρ του Σικάγο.

Την ίδια ώρα, το Μιλγουόκι, στο Ουισκόνσιν, αναμένεται να πληγεί από τις σφοδρότερες χιονοπτώσεις, καθώς χιονοθύελλες θα έχουν ως αποτέλεσμα να πέσουν 30 έως 45 εκατοστά χιονιού.

Άλλοι 13 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν κοντά στον Ατλαντικό Ωκεανό ή από τη βόρεια Βιρτζίνια έως τη Νέα Αγγλία βρίσκονται υπό την απειλή των πλημμυρών λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων των περασμένων ημερών.

Η κακοκαιρία πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, επισημαίνουν Αμερικανοί μετεωρολόγοι.

Νοτιότερα, στο Μισισίπι, περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από το πέρασμα ανεμοστρόβιλων και σφοδρών καταιγίδων, την ώρα που η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ προειδοποιεί πως άνεμοι ταχύτητας έως 96 χιλιομέτρων/ ώρα θα μπορούσαν να ξηλώσουν στέγες και να ξεριζώσουν δέντρα.

«Επικίνδυνο» κύμα ψύχους στην Άιοβα εν μέσω των προκριματικών εκλογών

Οι αμερικανικές αρχές προειδοποίησαν σήμερα έναντι μιας «επικίνδυνης χειμερινής καταιγίδας» στην Άιοβα, όπου οι ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος καλούνται να ψηφίσουν στο πλαίσιο των προκριματικών εκλογών του κόμματός τους ενόψει των προεδρικών εκλογών.

«Κάθε πολιτεία των ΗΠΑ βρίσκεται σε κατάσταση κίτρινου, πορτοκαλί ή κόκκινου συναγερμού», προειδοποίησε η NWS στο X (πρώην Twitter).

Στις κεντρικές ΗΠΑ, η Άιοβα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια «επικίνδυνη χειμερινή καταιγίδα έως αύριο το πρωί», επισημαίνει η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία στον ιστότοπό της, με «ριπές ανέμων από 56 έως 72 χλμ/ώρα» και το ύψος του χιονιού «μεταξύ 7 και 15 εκατοστών».

Με «συνθήκες χιονοθύελλας» και «θυελλώδεις ανέμους», οι μετακινήσεις μπορεί να είναι «επικίνδυνες» ή ακόμα και «αδύνατες στις αγροτικές περιοχές», σύμφωνα με τη NWS.

Η πόλη του Ντε Μόιν, της πρωτεύουσας της Άιοβα, καλύφθηκε σήμερα από χιόνι, με αυτοκίνητα και φορτηγά να έχουν ανατραπεί στο οδόστρωμα, διαπίστωσε μία δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου από το σημείο.

Η καταιγίδα αναμένεται να ενταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με το χιόνι να πλήττει τις μεσοδυτικές πολιτείες και ισχυρές καταιγίδες στα νότια, την ώρα που ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει στους -34 βαθμούς Κελσίου στις πεδινές εκτάσεις στο βόρειο τμήμα, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

