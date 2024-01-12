Ισραήλ, Λωρίδα της Γάζας, Λίβανος, Συρία, Ερυθρά Θάλασσα, Υεμένη, Χούθι... Ο πόλεμος στη Γάζα αρχίζει να λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις και να εξαπλώνεται στην ευρύτερη περιοχή, με τον κίνδυνο μίας παγκόσμιας εμπλοκής να είναι πιο κοντά από ποτέ. Η άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ και της Βρετανίας με την αεροπορική επιχείρηση στην Υεμένη, στις βάσεις των Χούθι, αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος στη Γάζα έχει ήδη εξαπλωθεί, όπως αναφέρει στην ανάλυσή του το BBC. Μία κατάσταση που εξελίσσεται σε ολοένα και μεγαλύτερη έκταση, αλλά και με περισσότερους πρωταγωνιστές, ενώ ανησυχητικό σημάδι αποτελεί και η διακοπή παροχής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, καθώς όλα δείχνουν ότι η Μέση Ανατολή ήρθε για να μείνει στο επίκεντρο των παγκόσμιων γεγονότων.

«Είναι καιρός να σταματήσουμε να μιλάμε για τον κίνδυνο ο πόλεμος στη Γάζα να εξαπλωθεί και αλλού στη Μέση Ανατολή. Έχει ήδη συμβεί», αναφέρει αρχικά ο αναλυτής του BBC, Jeremy Bowen.

Και συνεχίζει:

Οι ελπίδες για τον περιορισμό των συμβάντων στηρίζονται στο γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, σε σύγκριση με τα χειρότερα σενάρια περιφερειακού πολέμου.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας στους Χούθι στην Υεμένη δεν αφορούν μόνο, όπως υποστήριξαν οι υπουργοί στο Λονδίνο, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το παγκόσμιο εμπόριο. Συνδέονται άμεσα με τα γεγονότα στη Γάζα και αντιπροσωπεύουν μια κλιμάκωση της κρίσης που κυριεύει την περιοχή.

Οι Χούθι ορκίστηκαν αμέσως να απαντήσουν. Είναι επίσης απολύτως πιθανό οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και τη Συρία να αυξήσουν τη δράση που αναλαμβάνουν κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Εάν αυτό το θέατρο ζεσταθεί περισσότερο και οι αμερικανικές δυνάμεις αντεπιτεθούν, θα είναι πιο δύσκολο για την προσπάθεια της αμερικανικής διπλωματίας να αποτρέψει τον ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Οι Χούθι αποτελούν επίσης μέρος του δικτύου συμμάχων και πληρεξουσίων, του λεγόμενου άξονα αντίστασης, που έχει κατασκευάσει το Ιράν για να ενισχύσει την άμυνά του ενάντια στους εχθρούς του. Λαμβάνουν όλο και πιο εξελιγμένα όπλα από το Ιράν, αλλά είναι καλύτερο να τους θεωρούμε συμμάχους και όχι ως πληρεξούσιους της Τεχεράνης.

Έχω περάσει αρκετό χρόνο με τους Χούθι στην Υεμένη και είναι άνθρωποι που έχουν μεγάλη ανεξαρτησία. Θα απολαύσουν τη σύγκρουση με τους Αμερικανούς. Θέλουν να είναι μέρος αυτού του πολέμου. Αυτό που συμβαίνει ταιριάζει τόσο στους Χούθι όσο και στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Ενισχυμένες οι δυνατότητες του Ιράν και των Χούθι

Το Ιράν έχει ενισχύσει τις δυνατότητές του και το είδος της δύναμης πυρός που έχουν στη διάθεσή τους οι Χούθι. Αυτό περιλαμβάνει πυραύλους κατά πλοίων, βαλλιστικούς πυραύλους που έχουν εκτοξεύσει προς το Ισραήλ, καθώς και επιθετικά drones - το ίδιο είδος που το Ιράν προμηθεύει στη Ρωσία για να χρησιμοποιήσει κατά της Ουκρανίας. Είναι καλά οπλισμένοι.

Δεν είναι τίποτα σαν τη ναυτική ικανότητα που αντιμετωπίζουν από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα μέλη του συνασπισμού που έχουν συγκεντρώσει οι Αμερικανοί στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλλά η απειλή που θέτουν οι Χούθι αφορά λιγότερο τη φυσική ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν και περισσότερο τον κίνδυνο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Τον Δεκέμβριο, άρπαξαν ένα πλοίο και το εξανάγκασαν σε ένα από τα λιμάνια τους. Έχουν επίσης πυροβολήσει απευθείας σε πλοία και έχουν προκαλέσει κάποιες ζημιές, αν και δεν έχουν βυθίσει κανένα σκάφος.

Οι εμπορικές ναυτιλιακές εταιρείες που θέλουν να περάσουν τα πολύτιμα φορτία τους μέσω του στενού στενού Bab al-Mandab στις εκβολές της Ερυθράς Θάλασσας δεν θέλουν να έχουν εχθρικές δυνάμεις να πυροβολούν εναντίον τους. Λόγω των κινδύνων, το κόστος ασφάλισης θα εκτοξευθεί, και γι' αυτό τόσες πολλές εταιρείες επιλέγουν τώρα να παρακάμψουν το πέρασμα και να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, αντί να χρησιμοποιήσουν τη Διώρυγα του Σουέζ.

Ο έλεγχος της Σαναά και ο πόλεμος με τη Σαουδική Αραβία

Οι Χούθι ελέγχουν τη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης, και μεγάλα τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της ακτής της Ερυθράς Θάλασσας από το 2014. Το 2015, η Σαουδική Αραβία ηγήθηκε ενός συνασπισμού, συμπεριλαμβανομένων επίσης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που μπήκε σε πόλεμο για να προσπαθήσει να τους ανατρέψει.

Οι Σαουδάραβες είπαν ότι η επέμβαση στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης ήταν για να αποκατασταθεί η νόμιμη και διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, την οποία είχαν ανατρέψει οι Χούθι. Αλλά λίγες μέρες μετά την έναρξη της παρέμβασης, μίλησα με ανώτερους αξιωματούχους Σαουδάραβες που μου είπαν ότι ήταν για να σταματήσει το Ιράν να δραστηριοποιείται στην πίσω αυλή τους. Η Υεμένη έχει σύνορα με τη Σαουδική Αραβία.

Στη συνέχεια, οι Χούθι βομβαρδίστηκαν από τους Σαουδάραβες από το 2015 μέχρι την κατάπαυση του πυρός πριν από περισσότερο από έναν χρόνο. Επομένως ένας νέος γύρος επιδρομών είναι απίθανο να τους εκφοβίσει - το έχουν συνηθίσει.

Δεν νομίζω ότι ένας μόνο γύρος αεροπορικών επιδρομών θα κάνει περισσότερα από το να τους κάνει να πιστεύουν ότι ναι, είμαστε στο σωστό δρόμο. Θέλουν να θεωρούνται ως μια ατρόμητη αντίσταση στην Αμερική και τους δυτικούς συμμάχους της, που υποστηρίζουν επίσης το Ισραήλ.

Οι Χούθι έχουν πει ότι πραγματοποιούν αυτές τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω του πολέμου στη Γάζα, των δολοφονιών αμάχων και των σοβαρών στερήσεων που έχει επιβάλει το Ισραήλ, εμποδίζοντας την προμήθεια τροφίμων και βοήθειας που χρειάζονται για να επιβιώσουν στην εμπόλεμη ζώνη. Είπαν ότι εάν ο πόλεμος στη Γάζα τελείωνε και εάν επιτρεπόταν η είσοδος των προμηθειών, τότε δεν θα απειλούσαν τη διεθνή ναυτιλιακή λωρίδα.

Η... άλλη άποψη για τον πόλεμο στη Γάζα

Ορισμένοι επικριτές της αμερικανικής και βρετανικής υποστήριξης προς το Ισραήλ λένε ότι μια άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα ήταν ένας πολύ καλύτερος τρόπος για να σταματήσουν οι επιθέσεις των Χούθι από τον βομβαρδισμό τους. Εάν οι επιθέσεις των Χούθι συνεχίζονταν μετά την κατάπαυση του πυρός, το επιχείρημα είναι ότι οι αεροπορικές επιδρομές εναντίον τους θα είχαν αυξήσει τη νομιμότητα.

Υπάρχει η πιθανότητα αυτή η ενέργεια ΗΠΑ και Βρετανίας να μπορούσε να παρατείνει ή να κλιμακώσει την κατάσταση με τους Χούθι, αντί να την κλείσει. Τον περασμένο Νοέμβριο, όταν οι Χούθι έκαναν τις πρώτες τους κινήσεις στον ευρύτερο πόλεμο της Γάζας με τις πρώτες τους επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα ανοιχτά της Υεμένης, μίλησα με τον Μοχάμεντ Αλί Αλ Χούθι, ένα από τα ηγετικά μέλη της οργάνωσής τους. Ήταν πολύ προκλητικός τότε και είμαι απολύτως βέβαιος ότι οι Χούθι θα συνεχίσουν να είναι προκλητικοί τώρα. Θα θέλουν να κάνουν περισσότερες επιθέσεις, για να δείξουν ότι είναι προκλητικοί και αήττητοι.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου έπληξαν πολλές διαφορετικές τοποθεσίες. Αν και δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε την ακριβή στρατιωτική ικανότητα των Χούθι, φαίνεται απίθανο ότι ένας γύρος χτυπημάτων θα την έχει εξαφανίσει.

Οι τακτικοί βομβαρδισμοί από τους Σαουδάραβες από το 2015 δεν φαίνεται να είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητά τους. Η Υεμένη είναι μια ορεινή χώρα. Δεδομένης της εμπειρίας τους από τους βομβαρδισμούς, είναι πιθανό να έχουν προσπαθήσει να κρύψουν τα πράγματα. Το Ιράν προφανώς έχει στείλει συμβούλους και εκπαιδευτές στην Υεμένη για να τους βοηθήσει να χειριστούν τα όπλα που προμήθευσαν, και θα έχουν επίσης σκεφτεί τρόπους επιβίωσης από επιθέσεις.

Μπορούμε να μετρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν έχει αναβαθμίσει το οπλοστάσιο των Χούθι εξετάζοντας το είδος των όπλων που εκτοξεύουν από την Υεμένη. Είναι πιο εξελιγμένα, πιο θανατηφόρα και επομένως πιο απειλητικά.

Όταν οι Χούθι κατέλαβαν ένα εμπορικό πλοίο τον περασμένο μήνα, το βίντεο της επίθεσής τους έδειχνε καλά εκπαιδευμένους κομάντο να προσγειώνονται από ελικόπτερο. Είναι πιο τρομερές από τις εικόνες που βλέπουμε συχνά στην τηλεόραση, με ομάδες κουρελιασμένων ανδρών να κουνάνε καλάσνικοφ.

Σε σύγκριση με τη δύναμη που μπορούν να ασκήσουν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υπάρχει σύγκριση, αλλά δεν είναι αυτό το νόημα σε αυτού του είδους τον πόλεμο.

Εάν οι Χούθι, που έχουν υποστηρικτές σε όλη την περιοχή, καταφέρουν να συνεχίσουν να απειλούν και να πλήττουν πλοία με κάποιο τρόπο, τότε θα κάνουν σήμα στους οπαδούς τους ότι δεν υποκλίνονται από τη Δύση.

Πηγή: skai.gr

