Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις του λιμένος της Οδησσού σήμερα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Ukrainska Pravda.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονταν στην Οδησσό και άκουσαν μια έκρηξη σε κοντινή απόσταση.

Η Μόσχα ανέλαβε την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι έπληξε μια βάση μη επανδρωμένων, τηλεχειριζόμενων πλωτών μέσων. «Αποστολή επετεύχθη. Ο στόχος χτυπήθηκε» ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον ισχυρισμό.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, χτυπήθηκε «ένα υπόστεγο στην εμπορική ζώνη του λιμανιού της Οδησσού, στο οποίο ετοιμάζονταν για μάχη μη επανδρωμένα πλωτά οχήματα από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

Σύμφωνα με έναν Ουκρανό ανώτατο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, η Ρωσία έχει εξαπολύσει περισσότερες από 880 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περισσότερους από 170 πυραύλους στις υποδομές του λιμανιού της Οδησσού από πέρσι τον Ιούλιο. Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο λιμάνι από τα μέσα Ιουλίου, όταν αποχώρησε από τη συμφωνία με βάση την οποία επέτρεπε την ασφαλή διέλευση των πλοίων που μετέφεραν ουκρανικά σιτηρά μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

