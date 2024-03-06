Συρία: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε επίθεση που αποδίδεται στο Ισλαμικό Κράτος

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, οι περισσότεροι άμαχοι, σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση που αποδίδεται στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στην ανατολική Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, μετά την επίθεση και τις συγκρούσεις μεταξύ των δραστών της επίθεσης και των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

"Δεκαοκτώ άνθρωποι, εκ των οποίων τέσσερις φιλοκυβερνητικοί μαχητές, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 άλλοι φέρονται ως αγνοούμενοι, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν ένοπλοι που πιθανόν συνδέονται με το ΙΚ" εναντίον ανθρώπων που μάζευαν τρούφες, δήλωσε το Παρατηρητήριο.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, που έχει την έδρα του στη Βρετανία αλλά διαθέτει μεγάλο δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα, οι δράστες επιτέθηκαν στην ομάδα με πολυβόλα.

Η επίθεση σημειώθηκε στην έρημο, στο χωριό Καμπατζίμπ στην επαρχία Ντέιρ αλ-Ζορ.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης στη Συρία αναφέρουν ότι 30 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις, εκ των οποίων μέλη των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων.

Καμιά οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Δώδεκα αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια βίαιων συγκρούσεων μεταξύ τζιχαντιστών και φιλοκυβερνητικών μαχητών μετά την επίθεση, πρόσθεσε το Παρατηρητήριο.

Το ΙΚ, που έχει πάρει τον έλεγχο ολόκληρων περιοχών της χώρας από το 2014, ηττήθηκε στρατιωτικά και με απώλειες εδαφών τον Μάρτιο του 2019 από διεθνή συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ και οι κουρδικές δυνάμεις. Ωστόσο η τρομοκρατική οργάνωση παραμένει σε δράση σε πολλά μέρη της χώρας, κυρίως στην περιοχή της ερήμου της Χομς. Πυρήνες της τζιχαντιστικής οργάνωσης διάσπαρτοι μέσα στην έρημο πραγματοποιούν τακτικά εκεί φονικές επιθέσεις, κυρίως κατά την περίοδο των βροχών, μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, τη μόνη περίοδο του χρόνου όπου μπορούν να συλλεχθούν οι τρούφες της άμμου.

Η συριακή έρημος φημίζεται ότι παράγει μερικές από τις καλύτερες τρούφες παγκοσμίως, οι οποίες φθάνουν σε υψηλές τιμές σε μια χώρα που πλήττεται από την οικονομική κρίση έπειτα από σχεδόν 13 χρόνια πολέμου και όπου το μάζεμα της τρούφας μπορεί να αντιπροσωπεύει σημαντικό μέσο διαβίωσης.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, οι τζιχαντιστές του ΙΚ επιτίθενται συχνά σε κατοίκους που ψάχνουν τρούφες σε απομονωμένες περιοχές . Παρά τις συχνές προειδοποιήσεις των αρχών, η πολύ επικίνδυνη αυτή δραστηριότητα συνεχίζεται.

Το 2023, εκατοντάδες άνθρωποι, οι περισσότεροι μεταξύ αυτών άμαχοι, σκοτώθηκαν καθώς μάζευαν τρούφες της άμμου, κατά τη διάρκεια επιθέσεων μαχητών του ΙΚ στην έρημο ή σε εκρήξεις ναρκών, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 186 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του 2024 στη συριακή έρημο σε διάφορες επιθέσεις.

Ο πόλεμος στη Συρία που ξέσπασε μετά την καταστολή το 2011 διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, μετρά ήδη περισσότερο από μισό εκατομμύριο νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους και μια κατακερματισμένη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.