Το τριήμερο φαντασμαγορικό pre-wedding πάρτι του 28χρονου Ανάντ Αμπάνι, με την 29χρονη Ραντίκα Μέρτσαντ, δύο εκ των πλουσιότερων οικογενειών στην Ινδία έφτασε στο τέλος του και τα είχε όλα, Χλιδή, διάσημους καλεσμένους άφθονο ποτό, φαγητό και πολύ κέφι.

Εκατομμυριούχοι, πολιτικοί και μεγιστάνες από όλο τον κόσμο έδωσαν το «παρών» όπως η Κάρλι Κλος, η Ιβάνκα Τραμπ και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ προκειμένου να τιμήσουν το βαθύπλουτο ζευγάρι.

Οι τριήμεροι εορτασμοί φέρεται να κόστισαν 152 εκατομμύρια δολάρια και ξεκίνησαν με ένα εντυπωσιακό σόου της Ριάνα, η οποία λέγεται ότι έλαβε αμοιβή έξι εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εορτασμών αυτό που έκλεψε σίγουρα τις εντυπώσεις ήταν ο ξέφρενος χορός των μελλονύμφων.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και έγινε viral, το ζευγάρι ντυμένο με τις χρυσοποίκιλτες παραδοσιακές φορεσιές, φαίνεται χορεύει σε ξέφρενους ρυθμούς αν και τους έλειπε αρκετά ο συντονισμός.

Πηγή: skai.gr

