Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον χώρο της υγείας

Ο κόσμος της υγειονομικής περίθαλψης έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια έναν σημαντικό και ουσιώδη μετασχηματισμό, που αναδιαμορφώνει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ιατρική περίθαλψη και τη φροντίδα των ασθενών. Στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού, βρίσκεται η ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών σε κάθε τομέα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης - μια αλλαγή που είναι ταυτόχρονα επαναστατική, αλλά και απαραίτητη.

Η ώρα των ψηφιακών ιατρικών μητρώων και εφαρμογών

Ένα από τα βασικά μέρη αυτής της ψηφιακής επανάστασης είναι η υιοθέτηση ηλεκτρονικών φακέλων υγείας. Πλέον, ψηφιακά ιατρικά αρχεία μπορούν να περιέχουν το πλήρες ιατρικό ιστορικό ενός ασθενούς, σχέδια θεραπείας, φάρμακα, αλλεργίες και πολλά άλλα, σε μια ασφαλή και εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία, τόσο από τον ίδιο τον ασθενή όσο και από τους επαγγελματίες υγείας. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται και καλύτερος συντονισμός στην περίθαλψη, μεταξύ διαφόρων παρόχων, διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης ενός ασθενούς ακολουθούν την ίδια γραμμή. Φυσικά, πρέπει να υπάρχουν πλατφόρμες, ώστε ένας γιατρός πρωτοβάθμιας περίθαλψης να μπορεί να μοιράζεται άμεσα τα αποτελέσματα των εξετάσεων ενός ασθενούς με έναν άλλο ειδικό, κάτι που όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα της περίθαλψης, αλλά μειώνει επίσης τον κίνδυνο σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν. Εφαρμογές για ασφαλή επικοινωνία μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών υγείας μπορούν να διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης. Πρόκειται για apps που επιτρέπουν στους ασθενείς να επικοινωνούν με τους γιατρούς τους, να προγραμματίζουν ραντεβού, να ζητούν επανάληψη μίας συνταγογράφησης κ.ά.

Η επανάσταση της τηλεϊατρικής

Μεταξύ των μυριάδων ψηφιακών υπηρεσιών που μεταμορφώνουν την υγειονομική περίθαλψη, η τηλεϊατρική ξεχωρίζει εδώ και πολλά χρόνια, επιτρέποντας στους ασθενείς να συμβουλεύονται τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης εξ αποστάσεως, καταργώντας τα εμπόδια απόστασης και προσβασιμότητας. Μέσω βιντεοκλήσεων, τηλεφωνικών κλήσεων ή ασφαλών μηνυμάτων, οι ασθενείς μπορούν να λάβουν ιατρικές συμβουλές, συνταγές, ακόμη και μετέπειτα φροντίδα, χωρίς την ανάγκη εκ του σύνεγγυς επίσκεψης. Η τηλεϊατρική όχι μόνο βελτιώνει την πρόσβαση στη φροντίδα των ασθενών σε απομακρυσμένες ή υποεξυπηρετούμενες περιοχές, αλλά προσφέρει επίσης άνεση και ευελιξία για όλους.

Η σημασία της εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες

Καθώς υποδεχόμαστε τις τεχνολογικές εξελίξεις στην υγειονομική περίθαλψη, είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες υγείας να διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες ώστε να τις υποστηρίξουν. Έτσι, σχετικά προγράμματα κατάρτισης γίνονται όλο και πιο σημαντικά. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να κατανοήσουν με επάρκεια πώς να πλοηγούνται σε ψηφιακά συστήματα και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους ασθενείς μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Ιδρύματα και οργανισμοί επενδύουν ήδη σε πρωτοβουλίες κατάρτισης, για να διασφαλίσουν ότι το προσωπικό τους μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη των ψηφιακών εργαλείων στην παροχή ποιοτικής φροντίδας.

Ένα πρόγραμμα που στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου της υγείας

Η μετά COVID εποχή βρίσκει τους επαγγελματίες στον χώρο της υγείας μπροστά σε νέες προκλήσεις και ανάγκες διατήρησης της ανταγωνιστικότητάς τους, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η δημιουργία νέων υποδομών και εξοπλισμού και η αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς οι εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής επιστήμης έχουν επιταχυνθεί σημαντικά. Προς υλοποίηση των παραπάνω αλλαγών διατίθενται σημαντικοί πόροι μέσω κρατικών και κοινοτικών προγραμμάτων στήριξης. H Eurobank είναι η πρώτη Τράπεζα στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, που έρχεται με ολοκληρωμένο πρόγραμμα , για να καλύψει τις ανάγκες του κλάδου της Υγείας. Παρακολουθώντας τις τάσεις που διαμορφώνονται και στοχεύοντας στην ολιστική προσέγγιση του κλάδου δημιουργήθηκε το νέο Πρόγραμμα Business Banking Υγεία , ένα πλήρες οικοσύστημα τραπεζικών και μη τραπεζικών προνομίων και υπηρεσιών.

Μέσω του προγράμματος, μπορείτε να αξιοποιήσετε σύγχρονα συστήματα και εφαρμογές για τη ψηφιακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής σας., αλλά και να συνεργαστείτε με επιλεγμένες εταιρείες και να αποκτήσετε προνόμια και εκπτώσεις σε καινοτόμες υπηρεσίες για την online προβολή της επιχείρησής σας και τη λειτουργία του e-shop σας. Μπορείτε ακόμη να αποκτήσετε ή να ανανεώσετε τον επαγγελματικό εξοπλισμό σας με προνόμια από επιλεγμένες εταιρείες.

Το Πρόγραμμα πέραν του συνδυασμού τραπεζικών και μη τραπεζικών προνομίων, περιλαμβάνει μια νέα κλαδική πιστωτική πολιτική, με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το συναλλακτικό προφίλ του κλάδου, αμεσότητα και απλούστερη διαδικασία προσφέροντας διαφοροποιημένες λύσεις με ανταγωνιστική τιμολόγηση, τόσο σε νέους επαγγελματίες του χώρου της υγείας όσο και σε υφιστάμενους, ενώ καλύπτει το σύνολο των χρηματοδοτικών αναγκών από την ενίσχυση της ρευστότητας έως την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε τρεις κατηγορίες επαγγελματιών/επιχειρήσεων στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας:

- Επαγγελματίες Υγείας – Ιδιώτες γιατροί: Σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων & Οδοντίατροι / Διαιτολόγοι Κτηνίατροι / Φυσικοθεραπευτές. Το μέγεθος της αγοράς στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι περίπου 91.500 επαγγελματίες

- Επαγγελματίες Υγείας - Νομικά Πρόσωπα: Κλινικές – Ιατρεία, διαγνωστικά/Μικροβιολογικά (περίπου 4.500 επιχειρήσεις)

- Φαρμακεία (περίπου 10.400 φαρμακεία).

Κινούμενοι προς ένα ψηφιακό μέλλον για την υγεία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί ένα ταξίδι προς ένα μέλλον όπου η τεχνολογία ενισχύει κάθε πτυχή της φροντίδας των ασθενών. Οι εξελίξεις φέρνουν επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ωστόσο είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι αυτός ο μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά και τους ανθρώπους, καθώς περιλαμβάνει και την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας με τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς τους. Με τις κατάλληλες διασφαλίσεις, μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και, τελικά, τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας ενός ασθενούς.



