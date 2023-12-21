Η Γιεκατερίνα Ντουντσόβα, η οποία διεκδικεί την προεδρία ενάντια στον Βλαντίμιρ Πούτιν στις επικείμενες προεδρικές εκλογές της Ρωσίας, αρνήθηκε σήμερα ότι έχει την υποστήριξη πρώην μεγιστάνα πετρελαϊκής εταιρείας ο οποίος διευθύνει ένα κίνημα της αντιπολίτευσης από το εξωτερικό.

Αναφερόμενο χθες, Τετάρτη, στην επίσημη προσπάθεια της Ντουντσόβα να συμμετάσχει στον προεκλογικό αγώνα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA την περιέγραψε ως «υποστηριζόμενη και χρηματοδοτούμενη από τον πρώην ολιγάρχη Μιχαήλ Χοντορκόφσκι (που έχει χαρακτηρισθεί «ξένος πράκτορας»)».

«Ξένος πράκτορας» είναι μια ετικέτα που προσάπτουν οι ρωσικές αρχές σε ακτιβιστές και στελέχη της αντιπολίτευσης που θεωρούν ότι ασκούν επιβλαβή πολιτική δραστηριότητα που χρηματοδοτείται από το εξωτερικό.

Ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι υπήρξε ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος της πετρελαϊκής εταιρείας Yukos, αλλά υπήρξε θύμα του Πούτιν και πέρασε 10 χρόνια στη φυλακή με κατηγορίες για απάτη τις οποίες αρνήθηκε, πριν αποφυλακιστεί το 2013.

Τώρα εδρεύει στο Λονδίνο και ηγείται μιας αντιπολιτευτικής συμμαχίας με την ονομασία Open Russia (Ανοιχτή Ρωσία). Εκπρόσωπος του Χοντορκόφσκι δήλωσε ότι «δεν την χρηματοδοτεί και δεν έχει καμία σχέση μαζί της».

Η διατύπωση που χρησιμοποίησε το ρωσικό πρακτορείο RIA ήταν μια πρώτη ένδειξη των εμποδίων που θα αντιμετωπίσει η Ντουντσόβα για να επιτύχει ισορροπημένη, πόσο μάλλον ευνοϊκή, κάλυψη της μακρόπνοης προεδρικής υποψηφιότητάς της από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης που είναι πιστά στο Κρεμλίνο.

Σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα σε ένα αντιπολιτευόμενο κανάλι στο YouTube, το «Τσέσνογε Σλόβα» (Ειλικρινής Λόγος), η πρώην δημοσιογράφος της τηλεόρασης δήλωσε ότι η περιγραφή του RIA ήταν επινόηση.

Η Ντουντσόβα είπε ότι δεν είχε «καμία άμεση σχέση» με τον Χοντορκόφσκι. Ο ισχυρισμός μπορεί να βασίστηκε, είπε, στο γεγονός ότι η υποψηφιότητά της υποστηρίχθηκε από την Αναστασία Μπουράκοβα, την επικεφαλής ενός προγράμματος με την ονομασία «Κοφτσέγκ» (Η Κιβωτός) που ίδρυσε ο Χοντορκόφσκι για την υποστήριξη ανθρώπων που εγκατέλειψαν τη Ρωσία επειδή αντιτίθενται στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μπουράκοβα χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας» αμέσως μετά την ανακοίνωση της Ντουντσόβα ότι ήθελε να κατέβει υποψήφια εναντίον του Πούτιν.

Στη συνέντευξή της, η Ντουντσόβα απέφυγε να επικρίνει άμεσα τον Πούτιν. Είπε όμως ότι υπάρχει μια κάποια «στασιμότητα» στη Ρωσία μετά από 24 χρόνια διακυβέρνησής του.

«Οι τιμές αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς σχεδόν κάθε μέρα», είπε. «Η σταθερότητα για την οποία μας μιλούν δεν ανταποκρίνεται συνολικά στην πραγματικότητα».

Η Ντουντσόβα έχει απευθύνει έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων συμπεριλαμβανομένου του Αλεξέι Ναβάλνι, του σημαντικότερου επικριτή του Πούτιν στην Ρωσία. Η ίδια είπε επίσης ότι θα επιδιώξει την κατάργηση του νόμου περί «ξένων πρακτόρων».

Το Κρεμλίνο αρνείται ότι παρεμβαίνει στο δικαστικό σύστημα, το οποίο έχει στείλει στη φυλακή πολλούς πολιτικούς της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα στο διάστημα των 21 μηνών από τότε που έστειλε τα στρατεύματά του στην Ουκρανία, με κατηγορίες που αρχίζουν από τη δυσφήμιση του ρωσικού στρατού έως τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και προδοσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.