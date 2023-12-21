Η Ρωσία δεν θα «κλείσει» από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, και είναι καιρός να «σταματήσουν να παίζουν» περιμένοντας την κατάρρευσή της, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου για τη στρατηγική ανάπτυξη και τα εθνικά έργα.

«Θα ήθελα να σημειώσω ότι δεν θα "κλείσουμε" από την αμερικανική ήπειρο, από τη Βόρεια Αμερική, από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, δεν θα "κλείσουμε" από τα ευρωπαϊκά κράτη», είπε ο Πούτιν σύμφωνα με το TASS. «Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα πρέπει πραγματικά να σταματήσουν να παίζουν, και να σταματήσουν να περιμένουν να καταρρεύσουμε».

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, έχει γίνει σαφές σε όλους ότι, εάν τα δυτικά κράτη θέλουν να επωφεληθούν από τη συνεργασία με τη Ρωσία, μπορούν να το κάνουν. «Δεν τους διώχνουμε. Αλλά είναι δική τους υπόθεση και δική τους απόφαση», σημείωσε ο Πούτιν.

Σημείωσε ακόμα ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει οι ίδιες να αναλογιστούν το λόγο που τους παρακινεί για τη συμπεριφορά τους έναντι της Ρωσίας.

«Είτε από κάποιες εφήμερες σκέψεις για την καταστροφή της Ρωσίας, είτε από τα συμφέροντα της χώρας τους, του δικού τους λαού, του δικού τους "είδους"», εξήγησε ο Ρώσος ηγέτης. «Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι δική τους υπόθεση».

Πηγή: skai.gr

