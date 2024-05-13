Με καταθέσεις στεφάνων, μεσίστιες σημαίες, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 και ανελέητους βομβαρδισμούς στην Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ ετοιμάζεται γιορτάζει φέτος , «χωρίς ειρήνη», την 76η επέτειο της ίδρυσής του.

Sirens ring out across Israel in commemoration of Yom HaZikaron, Israel's Memorial Day pic.twitter.com/aPwCmI6tuF May 13, 2024

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την τελετή της Ημέρας Μνήμης στο όρος Χερτζλ τη Δευτέρα, εμφανίστηκε αποφασισμένος να κερδίσει τον πόλεμο δηλώνοντας χαρακτηριστικά: : «Ή εμείς, το Ισραήλ, ή αυτοί, τα τέρατα της Χαμάς».

Μάλιστα, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι «Ο πόλεμος της ανεξαρτησίας μας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Συνεχίζεται αυτές τις μέρες».

Την ίδια ώρα, στο σημείο της επίθεσης της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ και στα γειτονικά κιμπούτς, στρατιώτες και κάτοικοι τήρησαν δύο λεπτών σιγής την ώρα που ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής που σηματοδοτούν την ετήσια Ημέρα Μνήμης του Ισραήλ για τους πεσόντες στρατιώτες.

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί πολλαπλασιάστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λωρίδα της Γάζας όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία» για τους περίπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους.

Αψηφώντας τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές προειδοποιήσεις για πολύ βαρύ απολογισμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων, οι βομβαρδισμοί είχαν στο στόχαστρο ειδικά τη Ράφα (νότια), όπου βρίσκονται 1,4 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους βίαια εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου.

