Pepper Church Sessions με τους Dalene

Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει για 8η χρονιά τα Pepper Church Sessions, τις ατμοσφαιρικές συναυλίες του στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας, παρέα με το πιο ασυνήθιστο τζιν, το Hendrick’s.

Τη Δευτέρα 20 Μαΐου στις 20.30 καλεσμένοι είναι οι Dalene, στο πλαίσιο του This is Athens – City Festival του Δήμου Αθηναίων.

Dalene

Δύο αδέρφια, ο Θοδωρής κι ο Κωνσταντίνος Μέξης, το new big thing της ελληνικής σκηνής είναι έτοιμοι να μας μεταφέρουν τον φρέσκο και αναζωογονητικό ήχο που τους χαρακτηρίζει

σε ένα μυσταγωγικό live set, ειδικά διαμορφωμένο για την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.

Οι Dalene συνθέτουν ένα υβρίδιο μουσικής με αναφορές από 60s, 70s, 80s pop sounds, συνδυάζοντας synths και vocals.

Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους -πολύ επιτυχημένο- single «For Those In Love» το 2021 και τον πρώτο τους δίσκο με τον ίδιο τίτλο τον Ιανουάριο του 2024, επηρεασμένοι από την πιο μελωδική pop μουσική των δεκαετιών του '60, '70 και '80 έως την Jazz.

