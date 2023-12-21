Οι χειρότερες μαζικές δολοφονίες των τελευταίων ετών στην Ευρώπη

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένας φοιτητής άνοιξε πυρ στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στην Πράγα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ακολουθεί ένα χρονολόγιο με κάποιες από τις χειρότερες μαζικές δολοφονικές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες:

Βέλγιο, Μάιος 1987: Ο Μίχαελ Φαν Βαϊνεντέλε, ο οποίος είχε τραυματίσει τα πεθερικά του και κυκλοφορούσε, σε κατάσταση αμόκ, στην αγροτική κοινότητα του Μπογκάαρντεν, στα νότια των Βρυξελλών, αυτοκτονεί καθώς η αστυνομία προσπαθεί να τον πείσει να παραδοθεί, αφού νωρίτερα σκότωσε έξι ανθρώπους.

Βρετανία, Αύγουστος 1987: Ο Μάικλ Ράιαν, ένας 27χρονος παθιασμένος με τα όπλα από την πόλη Χάνγκερφορντ, σκότωσε 16 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 11, ενώ στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Γαλλία, Ιούλιος 1989: Ένας Γάλλος αγρότης πυροβόλησε και σκότωσε 14 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μέλη της οικογένειάς του, στο χωριό Λουξιόλ, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία. Τραυματίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς.

Γαλλία, Σεπτέμβριος 1995: Ένας 16χρονος, οπλισμένος με τουφέκι, κυκλοφορεί σε κατάσταση αμόκ στην πόλη Κιέρ, έπειτα από έναν καυγά με τους γονείς του. Ο ανήλικος πυροβόλησε και σκότωσε 16 ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Βρετανία, Μάρτιος 1996: Ο Τόμας Χάμιλτον εισβάλλει σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Ντανμπλέιν της Σκωτίας, πυροβολεί και σκοτώνει 16 παιδιά και τη δασκάλα τους, προτού βάλει τέλος στη ζωή του.

Γερμανία, Απρίλιος 2002: Ο Ρόμπερτ Σταϊνχάουζερ, 19 ετών, ανοίγει πυρ στην Ερφούρτη, αφού προηγουμένως δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να γράψει ένα τεστ μαθηματικών. Σκότωσε 12 καθηγητές, μια γραμματέα, δύο μαθητές και έναν αστυνομικό στο Γυμνάσιο Γκούτενμπεργκ και κατόπιν αυτοκτόνησε.

Φινλανδία, Νοέμβριος 2007: Ο Πέκα-Έρικ Αουβίνεν σκότωσε έξι συμμαθητές του, μια νοσοκόμα και τον διευθυντή του Λυκείου Γιόκελα, κοντά στο Ελσίνκι, προτού στρέψει το πιστόλι στον εαυτό του και βάλει τέλος στη ζωή του.

Φινλανδία, Σεπτέμβριος 2008: Ο σπουδαστής Μάτι Σάαρι ανοίγει πυρ σε μια επαγγελματική σχολή στο Καουχαγιόκι της βορειοδυτικής Φινλανδίας και σκοτώνει εννέα μαθητές και έναν υπάλληλο. Ο δράστης αυτοκτόνησε.

Γερμανία, Μάρτιος 2009: Ένας 17χρονος ένοπλος σκότωσε εννέα μαθητές και τρεις εκπαιδευτικούς σε σχολείο κοντά στη Στουτγάρδη και άλλον έναν άνθρωπο σε μια κλινική. Αργότερα έπεσε νεκρός, σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία, κατά την οποία σκοτώθηκαν και δύο περαστικοί, ανεβάζοντας σε 16 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δράστη.

Βρετανία, Ιούνιος 2010: Ο Ντέρικ Μπερντ ανοίγει πυρ σε διάφορες κοινότητες στην αγροτική περιοχή της Κάμπρια. Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, 11 τραυματίστηκαν. Ο δράστης αυτοκτόνησε.

Σλοβακία, Αύγουστος 2010: Ένας ένοπλος σκοτώνει έξι μέλη μιας οικογένειας Ρομά και άλλη μια γυναίκα στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα. Άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ολλανδία, Απρίλιος 2011: Ο Τρίσταν φαν ντερ Φλις ανοίγει πυρ στο εμπορικό κέντρο Ridderhof, στα νότια του Άμστερνταμ, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους προτού στρέψει το όπλο και στον εαυτό του.

Νορβηγία, Ιούλιος 2011: Ο Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ σκοτώνει συνολικά 77 ανθρώπους. Οι οκτώ τραυματίζονται θανάσιμα από την έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Όσλο. Στη συνέχεια ανοίγει πυρ και σκοτώνει άλλους 69 –οι περισσότεροι έφηβοι– σε μια θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος.

Γαλλία, Νοέμβριος 2015: Εξτρεμιστές ισλαμιστές οπλισμένοι με καλάσνικοφ και βόμβες βάζουν στο στόχαστρο την αίθουσα συναυλιών Bataclan, έξι μπαρ και εστιατόρια, καθώς την περιοχή γύρω από το γήπεδο Σταντ ντε Φρανς, έξω από τη γαλλική πρωτεύουσα, σκοτώνοντας συνολικά 130 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες.

Γερμανία, Ιούλιος 2016: Ένας 18χρονος Γερμανοϊρανός, παθιασμένος με τις μαζικές δολοφονίες, σκοτώνει εννέα ανθρώπους στο Μόναχο.

Γερμανία, Μάρτιος 2023: Ένας ένοπλος στο Αμβούργο σκοτώνει έξι ανθρώπους και αυτοκτονεί σε μια αίθουσα προσευχής των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος γυναίκα που έχασε το μωρό της.

Σερβία, Μάιος 2023: Ένα 13χρονο αγόρι σκοτώνει οκτώ συμμαθητές του και έναν φύλακα ασφαλείας σε σχολείο του Βελιγραδίου. Δύο ημέρες αργότερα, ένας ένοπλος σκοτώνει οκτώ ανθρώπους και τραυματίζει άλλους 14 σε ένα χωριό κοντά στην πρωτεύουσα της Σερβίας. Και οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

