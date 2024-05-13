Με αναφορά στο ταξίδι του πρωθυπουργού στην 'Αγκυρα και την επικείμενη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ανταπόδοση της επίσκεψης του κ. Ερντογάν στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο. «Είναι η τέταρτη συνάντηση των δύο ηγετών τους τελευταίους μήνες. Στόχος της επίσκεψης είναι να διατηρούνται ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και στο ανώτατο επίπεδο, ώστε οι σχέσεις να προχωρούν στο επόμενο βήμα αλλά και να γίνει από τους δύο ηγέτες η επισκόπηση της προόδου στις διμερείς σχέσεις καθώς και στους τομείς συνεργασίας που έχουν συμφωνηθεί. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας Τουρκίας, τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα, οι δύο ηγέτες είχαν υιοθετήσει τη Διακήρυξη των Αθηνών ενώ είχαν υπογράψει 15 συμφωνίες και μνημόνια ανάμεσα στις δύο πλευρές».

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ο Πρωθυπουργός αναχωρεί σε λίγη ώρα για την 'Αγκυρα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανταποκρινόμενος στην πρόσκλησή του και ανταποδίδοντας στην επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην Αθήνα τον περασμένο Δεκέμβριο.

Είναι η τέταρτη συνάντηση των δύο ηγετών τους τελευταίους μήνες.

Στόχος της επίσκεψης είναι να διατηρούνται ανοικτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και στο ανώτατο επίπεδο, ώστε οι σχέσεις να προχωρούν στο επόμενο βήμα, αλλά και να γίνει από τους δύο ηγέτες η επισκόπηση της προόδου στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στους τομείς συνεργασίας που έχουν συμφωνηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αθήνα οι δύο ηγέτες είχαν υιοθετήσει την Διακήρυξη των Αθηνών, ενώ είχαν υπογραφεί 15 συμφωνίες και μνημόνια ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται να συζητηθούν διμερή, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα και να οριστεί το χρονοδιάγραμμα των επόμενων συναντήσεων του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας και των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Η Ελλάδα είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ γεωπολιτικά, αμυντικά, διπλωματικά και με μια οικονομία πολύ πιο ισχυρή και ανθεκτική σε περιόδους αλλεπάλληλων κρίσεων.

Η χώρα μας επιδιώκει τη διατήρηση του κλίματος διαλόγου με την γειτονική χώρα.

Οι ελληνικές θέσεις διατυπώνονται πάντοτε ξεκάθαρα από τον Πρωθυπουργό και η Ελλάδα ισχυροποιείται στην πράξη.

Χωρίς την παραμικρή διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πιστεύουμε ότι ο διάλογος έχει μόνο θετικά για τις δύο χώρες.

Η θέση μας αυτή δικαιώνεται από τα αποτελέσματα στη διαχείριση του μεταναστευτικού στον Έβρο και στο Ανατολικό Αιγαίο, τον εκμηδενισμό των παραβιάσεων, αλλά και τα οφέλη που έχουν οι κάτοικοι δέκα ελληνικών νησιών από την νέα visa express.

Ξεκίνησε ήδη, με ταχείς ρυθμούς η αποστολή εκλογικού υλικού από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους εκλογείς που έχουν δηλώσει πως επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Ήδη, έχουν παραλάβει εκλογικό υλικό πάνω από 50.000 εκλογείς εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός επικράτειας.

Δηλαδή, ήδη 1 στους 4, εκλογείς.

Οι αποστολές συνεχίζονται από τις εταιρείες ταχυμεταφοράς και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται πως οι εκλογείς θα πρέπει να έχουν αποστείλει το ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο και να έχει παραληφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών έως το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 17.00.

Οι επιστολικές ψήφοι αποστέλλονται από τους εκλογείς εντελώς δωρεάν, με χρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ταχυδρομικές εταιρείες αποστέλλουν σχετικές οδηγίες.

Για τους εκλογείς που είναι στο εξωτερικό, εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν δωρεάν τον φάκελό τους, πρέπει να απευθυνθούν στην ταχυδρομική εταιρεία που τους παρέδωσε το εκλογικό υλικό για να αποστείλουν τον φάκελο μέχρι και την Τρίτη 28 Μαΐου.

Επισημαίνεται πως για τους εκλογείς που είναι εντός Ελλάδας, ο φάκελος επιστρέφεται υποχρεωτικά με την ίδια ταχυδρομική εταιρεία που παρέδωσε το εκλογικό υλικό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι εκλογείς είναι να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή του φακέλου:

• είτε επικοινωνώντας με την ταχυδρομική εταιρεία για να κανονίσουν ώστε υπάλληλος της εταιρείας να παραλάβει τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου από τον χώρο τους μέχρι και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου,

• Είτε παραδίδοντας τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου σε ένα από τα καταστήματα της ταχυδρομικής εταιρείας μέχρι και την Τρίτη 4 Ιουνίου.

Νέο σύστημα ελέγχων με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα, για όσα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και για εκείνα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας τους, αλλά και ένα νέο πλαίσιο κυρώσεων για όλα τα παραπάνω, προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, περιέχονται διατάξεις για κλιμακωτά πρόστιμα που αφορούν στην εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας καθώς και για τη διαδικασία αδρανοποίησης και διαγραφής από τα μητρώα οχημάτων.

Επιπρόσθετα με το σχέδιο νόμου εισάγονται διατάξεις:

● προσαρμογής στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών μέσων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.) που διακινούνται με χρήση τεχνολογίας blockchain,

● για τη διασαφήνιση των διαδικασιών για την εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου.

Σήμερα ενεργοποιήθηκε η νέα δωρεάν εφαρμογή και πλατφόρμα JOBmatch της ΔΥΠΑ για την άμεση διασύνδεση των επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης με όσους ψάχνουν για δουλειά σε αντίστοιχες ειδικότητες. Η πλατφόρμα απευθύνεται στις επιχειρήσεις και η εφαρμογή JOBmatch σε όσους αναζητούν εργασία.

Η χρήση του καινοτόμου ψηφιακού εργαλείου της ΔΥΠA είναι πολύ απλή:

Οι επιχειρήσεις δημιουργούν δωρεάν στην πλατφόρμα το προφίλ τους και «αναζητούν υπάλληλο» άμεσα, από τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν, επιλέγοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά:

• Ειδικότητα

• Επιλογή τύπου εργασίας (μόνιμη, εποχική, άλλη)

• Ημερομηνία έναρξης εργασίας

• Εύρος μισθού

Αντίστοιχα, όσοι αναζητούν εργασία σε επιχειρήσεις τουρισμού-εστίασης μπορούν να «κατεβάσουν» την εφαρμογή JOBmatch, να δημιουργήσουν προφίλ και να διαμορφώσουν τις επιλογές τους με τη χρήση φίλτρων, όπως ενδεικτικά:

• Επαγγέλματα που τους ενδιαφέρουν

• Ωράριο

• Περιοχή

• Εύρος μισθού

• Ημερομηνία διαθεσιμότητας

Η πλατφόρμα JOBmatch.dypa.gov.gr παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δουν άμεσα ποιοι υποψήφιοι εργαζόμενοι ταιριάζουν στην αναζήτησή τους, ώστε να τους επιλέξουν και στη συνέχεια να προτείνουν ημέρα και ώρα συνέντευξης. Έτσι, η διαδικασία εύρεσης υπάλληλου, μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 5 λεπτά.

Παράλληλα, κάθε υποψήφιος ενημερώνεται άμεσα από την εφαρμογή JOBmatch μόλις μία επιχείρηση τον επιλέξει για συνέντευξη και έχει την επιλογή αποδοχής ή απόρριψης της πρόσκλησης. Σε περίπτωση αποδοχής, η επιχείρηση βλέπει τα στοιχεία του και επικοινωνεί μαζί του για την πραγματοποίηση της συνέντευξης.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν τα φίλτρα αναζήτησης όσο συχνά επιθυμούν, διαμορφώνοντας το προφίλ τους ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους και τις επιλογές τους.

Με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, τον εκσυγχρονισμό της ΔΥΠΑ, την διασύνδεση εργαζομένων και εργοδοτών και ενεργές δράσεις απασχόλησης, μέσα σε τέσσερα χρόνια έχουμε καταφέρει να μειώσουμε κατά 8% το ποσοστό ανεργίας, να δημιουργήσουμε πάνω από 400.000 θέσεις απασχόλησης και να στηρίξουμε την αγορά εργασίας.

Στόχος μας παραμένει οι νέες θέσεις εργασίας να βελτιώνονται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά με καλύτερες απολαβές για τους εργαζομένους. 'Αλλωστε, είναι δέσμευσή μας η αύξηση των εισοδημάτων όλων των πολιτών και ήδη έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ, ενώ παράλληλα ο μέσος μισθός έχει φτάσει τα 1.251 ευρώ.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς, την υλοποίηση της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023.

Σε συνέχεια της χορήγησης της πρώτης αρωγής, έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2023 η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Η πρώτη αρωγή έχει φτάσει στο σύνολό της μέχρι τώρα τα 76,8 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 10 Μαΐου, καταβλήθηκαν 3,5 εκ. ευρώ, ως προκαταβολή 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, προς 345 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Με την ανωτέρω πληρωμή έχουν καταβληθεί συνολικά περίπου 41 εκ. ευρώ, ως προκαταβολή, προς περίπου 3.700 δικαιούχους.

Παράλληλα, σε περίπου 1.730 περιπτώσεις η πρώτη αρωγή συνολικού ύψους 5,2 εκ. ευρώ, που είχε χορηγηθεί, συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Συνεπώς, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 50% έχει ολοκληρωθεί για περίπου 5.500 δικαιούχους με το συνολικό ύψους της επιχορήγησης να φθάνει τα 46 εκατομμύρια ευρώ.

Προχωρούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για πάνω από 1.200 παραχωρήσεις σε παραλίες, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εφαρμογή του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου που αφορά στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Αναλυτικά, πάνω από 1.200 παραχωρήσεις τμημάτων έχουν τεθεί ή πρόκειται να τεθούν σε ηλεκτρονική δημοπρασία έως τις 31 Μαΐου στην ειδική ψηφιακή πλατφόρμα. Σημειώνεται πως, παράλληλα, υπάρχουν από προηγούμενα έτη και επιπλέον 6.500 παραχωρήσεις που έχουν ενεργή σύμβαση και οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί στο ψηφιακό μητρώο συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι παραχωρήσεις, είτε νέες, είτε υφιστάμενες, θα διέπονται από φέτος από το ίδιο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων λόγω παράνομης κατάληψης δημόσιου χώρου και υπέρβασης των υπό παραχώρηση εκτάσεων.

Οι κτηματικές υπηρεσίες και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να εφαρμόζουν αμέσως το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ωστόσο, η νέα εικόνα θα έχει διαμορφωθεί πλήρως από τα τέλη Ιουνίου, όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες εγκατάστασης των νέων παραχωρησιούχων σε αιγιαλό και παραλίες.

Αύριο, Τρίτη 14 Μαΐου, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Θράκη, όπου θα παρευρεθεί στους εορτασμούς των Ελευθερίων της Θράκης, στην Κομοτηνή».

