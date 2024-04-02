Ουκρανία: Ο Ζελένσκι μειώνει το ηλικιακό όριο επιστράτευσης από τα 27 στα 25 έτη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα ένα νομοσχέδιο που προβλέπει τη μείωση του ηλικιακού ορίου επιστράτευσης από τα 27 στα 25 έτη, καθώς οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό ανδρών για να πολεμήσουν τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής.

Αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πριν από έναν χρόνο από την ουκρανική Βουλή - το οποίο από τότε αναμενόταν να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - θα τεθεί σε ισχύ από αύριο Τετάρτη, ανέφερε η Ράντα, το ουκρανικό κοινοβούλιο, στον ιστότοπό της.

Η στράτευση αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και μήνες στην Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός έχει υποστεί απώλειες, το μέγεθος των οποίων κρατείται μυστικό, και αγωνίζεται πλέον, σε αντίθεση με την έναρξη του πολέμου, να βρει εθελοντές για το μέτωπο.

Η Ράντα ψήφισε σε πρώτη ανάγνωση τον Φεβρουάριο μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στο να καταστεί πιο εύκολη η επιστράτευση.

Ο Ζελένσκι τον Δεκέμβριο του 2023 είχε κάνει λόγο για επιστράτευση έως και 500.000 επιπλέον εφέδρων, αριθμός που έκτοτε αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από τον επικεφαλής του ουκρανικού στρατού, στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι.

Το υπάρχον σύστημα θεωρείται από πολλούς Ουκρανούς άδικο, αναποτελεσματικό και συχνά διεφθαρμένο. Επίσης πληθαίνουν οι φωνές εκείνων που υπηρετούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ζητούν να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

