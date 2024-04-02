Η Βρετανία κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή του Ισραήλ για να διαμαρτυρηθεί για τον θάνατο μελών της μη κυβερνητικής, ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική Γάζα.

«Εξέφρασα την απερίφραστη καταδίκη της κυβέρνησής μας για τη φρικτή δολοφονία των επτά εθελοντών της World Central Kitchen, στους οποίους περιλαμβάνονταν και τρεις Βρετανοί υπήκοοι», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Αφρικής, Άντριου Μίτσελ.

«Ζήτησα μια γρήγορη και διάφανη έρευνα, σε συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, και την πλήρη απόδοση ευθυνών», πρόσθεσε.

Ξεχωριστά, ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι μίλησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του, τον Ίσραελ Κατς, για να του υπογραμμίσει ότι οι θάνατοι αυτοί ήταν «εντελώς απαράδεκτοι».

«Το Ισραήλ πρέπει να εξηγήσει κατεπειγόντως πώς συνέβη αυτό και να κάνει σημαντικές αλλαγές για να εγγυηθεί την ασφάλεια των εθελοντών επί του πεδίου» ανέφερε σε αυτήν την ανάρτησή του ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας.

Πηγή: skai.gr

