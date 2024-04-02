ΗΠΑ: Εκατομμύρια Αμερικανοί προετοιμάζονται για την ολική έκλειψη ηλίου

Εκατομμύρια Αμερικανοί θα μπορέσουν να παρατηρήσουν την ερχόμενη Δευτέρα μια ολική έκλειψη ηλίου, ένα σπάνιο φαινόμενο το οποίο θα προσελκύσει πλήθη τουριστών σε μια διαγώνιο που θα διασχίζει τις ΗΠΑ από το νότιο έως το βορειοανατολικό τμήμα τους.

Στο Μπέρλινγκτον, στην πολιτεία Βερμόντ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, ο ήλιος θα καλυφθεί πλήρως λίγο πριν τις 15.30 τοπική ώρα (22.30 ώρα Ελλάδας) την 8η Απριλίου.

Πολλά ξενοδοχεία καταγράφουν πληρότητα εδώ και μήνες. Και οι τιμές των λίγων εναπομείναντων δωματίων, που συνήθως κυμαίνονται στα 150 δολάρια τη βραδιά, έχουν εκτοξευτεί μεταξύ 600 και 700 δολαρίων για την ημέρα του σημαντικότερου αστρονομικού γεγονότος της χρονιάς.

«Δεν γνωρίζω εάν θα έχουμε εκ νέου κάτι παρόμοιο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζεφ Λόουσαν, αντιπρόεδρος του τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μια «απίστευτη ευκαιρία», που «πέφτει στην κυριολεξία από τον ουρανό» για την πόλη των 40.000 κατοίκων.

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν χαλάσουν τη γιορτή, το φαινόμενο θα επιτρέψει στο Μπέρλινγκτον να διπλασιάσει τον πληθυσμό του εκείνο το διάστημα, με τους επισκέπτες να καταφθάνουν με αυτοκίνητο, με τρένο, ακόμα και με ιδιωτικά τζετ, διαβεβαιώνει ο Τζεφ Λόουσαν.

Περίπου 32 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στη διαδρομή που θα ακολουθήσει το ολικό σκοτάδι, εκεί όπου η ολική έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή, σύμφωνα με τη Nasa.

Οικονομικός αντίκτυπος

Οι προετοιμασίες για τη μεγάλη ημέρα ξεκίνησαν πριν από χρόνια, υπογραμμίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ματ Μπράνινγκ, του υπουργείου Μεταφορών του Οχάιο, μιας άλλης πολιτείας στο βορειοανατολικό τμήμα, που συνορεύει με τον Καναδά.

Μετά την τελευταία μεγάλη έκλειψη στις ΗΠΑ, το 2017, «ένα από τα πράγματα που έχουμε πολύ ακούσει είναι ότι δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε», επισήμανε ο ίδιος. Εντούτοις, όπως προβλέπει, θα υπάρξουν αναπόφευκτα «καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση».

Στο Κλίβελαντ, πόλη του Οχάιο, οι τοπικές αρχές αναμένουν περίπου 200.000 επισκέπτες, έχοντας οργανώσει ένα τετραήμερο συναυλιών, κατά τη διάρκεια ενός «ηλιακού φεστιβάλ» ή "Solarfest".

Ο άμεσος ή έμμεσος οικονομικός αντίκτυπος της φετινής έκλειψης θα μπορούσε να ανέλθει σε έξι δισεκατομμύρια δολάρια, εκτιμά το γραφείο οικονομικών αναλύσεων Perryman Group.

Φέτος, ο διάδρομος της ολικής έκλειψης εκτείνεται σε περίπου 185 χιλιόμετρα, μεγαλύτερος σε σύγκριση με το 2017. Θα ξεκινήσει από το δυτικό Μεξικό και θα διασχίσει τις ΗΠΑ, προτού ολοκληρώσει την πορεία του στον ανατολικό Καναδά.

Με την ευκαιρία, πολλά σχολεία που βρίσκονται κατά μήκος αυτής της διαδρομής θα κλείσουν ή θα επιτρέψουν στα παιδιά να σχολάσουν νωρίτερα, από το Κλίβελαντ στις ΗΠΑ έως το Μόντρεαλ του Καναδά.

Αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ειδικές πτήσεις για την έκλειψη, μεταξύ άλλων η αμερικανική Delta που θα περάσει κατά μήκος του διαδρόμου του σκοταδιού. Οι θέσεις στην πρώτη από αυτές τις πτήσεις καλύφθηκαν σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Τελείως διαφορετική εμπειρία»

Στις υπόλοιπες ΗΠΑ, οι κάτοικοι θα μπορέσουν τουλάχιστον να δουν μια μερική έκλειψη.

Όμως, ο αστρονόμος Ζαν-Λικ Μαργκό, όπως και άλλοι, θα κάνει το ταξίδι αυτό για να δει την ολική έκλειψη.

«Μια μερική έκλειψη, ακόμα και σε ποσοστό 99%, συνιστά μια τελείως διαφορετική εμπειρία από το να βρίσκεσαι στη διαδρομή του ολικού σκοταδιού», εξηγεί στο AFP.

Όταν ο κόσμος βλέπει τελικά την έκλειψη, «συγκινείται», περιγράφει ο Βέλγος αστρονόμος, ο οποίος διδάσκει σήμερα στο Λος Άντζελες και θα μεταβεί για το γεγονός αυτό στο Τέξας, στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ.

«Πρόκειται για ένα φαινόμενο τέτοιας ομορφιάς, που οφείλεται σε μια πλήρη κοσμική συμφωνία», υπογράμμισε ο ίδιος.

