Η Μόσχα επιβεβαίωσε σήμερα Τρίτη ότι ένα από τα πολεμικά πλοία της υπέστη ζημιές σε μια επίθεση του Κιέβου στην Κριμαία, ένα νέο πλήγμα, και πλήγμα κύρους, για τη Μόσχα στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο χαιρέτισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε από τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού για τις «ζημιές» που υπέστη το αποβατικό πλοίο Novotcherkassk κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο υπουργός Άμυνας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, του ανέφερε πως το πλοίο «υπέστη ζημιές τη νύχτα κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με τη συνδρομή πυραύλων κρουζ», στην πόλη Φεοντόσια.

Ο ουκρανικός στρατός διαβεβαίωσε πως «κατέστρεψε» αυτό το πλοίο, το οποίο μετέφερε, σύμφωνα με τον ίδιο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed ιρανικής κατασκευής, που χρησιμοποιεί συχνά η Μόσχα στον πόλεμο.

Η επίθεση διεξήχθη γύρω στις 02.30 τοπική ώρα με τη βοήθεια πυραύλων κρουζ της «τακτικής αεροπορίας», έγινε γνωστό από την πολεμική αεροπορία με μήνυμά της στο Telegram.

Crimea - Russia's Black Sea Fleet continues to vanish.



In a massive explosion, the Russian landing ship, Novocherkask heads to the bottom. It was transporting a shipment of Iranian Shahed drones. pic.twitter.com/7Taaeu3k1g — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 26, 2023

Ο διοικητής της Μικόλα Όλεστσουκ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου καταγράφεται μία έκρηξη και φλόγες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε εμμέσως πλην σαφώς, πως το πλοίο βυθίστηκε, χαιρετίζοντας με σαρκαστικό τόνο το έργο της πολεμικής αεροπορίας της χώρας του «για την εντυπωσιακή προσθήκη ενός νέου πλοίου στον ρωσικό υποβρύχιο στόλο στη Μαύρη Θάλασσα».

Στην επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, ενώ υπέστησαν ζημιές έξι κτίρια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κριμαίας Σεργκέι Ακσιόνοφ.

Αυτό το πλήγμα εναντίον ενός ρωσικού πλοίου συνιστά μια επιτυχία για την Ουκρανία, που επιδιώκει να αποδείξει ότι μπορεί να κρατήσει τον στρατιωτικό στόλο της Μόσχας μακριά από τις ακτές της, ακόμα κι αν αποτυγχάνει να απωθήσει τον στρατό της στο μέτωπο.

Οι δυνάμεις της κατάφεραν να απομακρύνουν τα ρωσικά πλοία από τη νοτιοδυτική Μαύρη Θάλασσα και να ανοίξουν εκ νέου έναν διάδρομο για την εξαγωγή ουκρανικών δημητριακών, αψηφώντας την απειλή των βομβαρδισμών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένκσκι χαιρέτισε τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής ως μία «μεγάλη νίκη της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.