Ο Μπαράκ Ομπάμα με σκούφο Αγίου Βασίλη μας εύχεται «ήρεμες» γιορτές (βίντεο)

Το δικό του χριστουγενιάτικο μληνυμα έστειλε μέσα από τα social media ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ

obama

Το δικό του χριστουγενιάτικο μήνυμα έστειλε μέσα από τα social media ο Μπαράκ Ομπάμα. 

Ντυμένος απλά, με ένα γκρι πουλόβερ και με έναν σκούφο Αγιου Βασίλη στο κεφάλι, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ  είπε ότι τα Χριστούγεννα είναι μια «υπενθύμιση της δύναμης της κοινότητας να μας κρατά ενωμένους ακόμα και σε δύσκολες στιγμές» και ευχήθηκε σε όλους «ήρεμες» (ή ειρηνικές) διακοπές της περίοδο των εορτών.  

«Αυτή η χρονιά μας έχει δοκιμάσει με πολλούς τρόπους, αλλά τα Χριστούγεννα είναι μια υπενθύμιση της δύναμης της κοινότητας να μας κρατά ενωμένους ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Εύχομαι σε όλους ήρεμες διακοπές».

