Το δικό του χριστουγενιάτικο μήνυμα έστειλε μέσα από τα social media ο Μπαράκ Ομπάμα.

Ντυμένος απλά, με ένα γκρι πουλόβερ και με έναν σκούφο Αγιου Βασίλη στο κεφάλι, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι τα Χριστούγεννα είναι μια «υπενθύμιση της δύναμης της κοινότητας να μας κρατά ενωμένους ακόμα και σε δύσκολες στιγμές» και ευχήθηκε σε όλους «ήρεμες» (ή ειρηνικές) διακοπές της περίοδο των εορτών.

«Αυτή η χρονιά μας έχει δοκιμάσει με πολλούς τρόπους, αλλά τα Χριστούγεννα είναι μια υπενθύμιση της δύναμης της κοινότητας να μας κρατά ενωμένους ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Εύχομαι σε όλους ήρεμες διακοπές».

This year has tested us in many ways, but Christmas is a reminder of the power of community to keep us together even in difficult times. Wishing you all a peaceful holiday. pic.twitter.com/r0qA27UiXm — Barack Obama (@BarackObama) December 25, 2023

