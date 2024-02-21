Ουκρανία: Ο στρατός διαψεύδει πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την κοινότητα Κρίνκι στη Χερσώνα

Ο ουκρανικός στρατός διέψευσε το βράδυ της Τρίτης την ανακοίνωση διά στόματος του ρώσου υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού για κατάληψη της κοινότητας Κρίνκι της Χερσώνας, στην ανατολική όχθη του Δνείπερου.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση στο Telegram, υπογραμμίζεται πως οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν σημειώσει πρόοδο στην ανατολική όχθη του Δνείπερου και ότι η συγκεκριμένη αναφορά του Σοϊγκού ήταν «παραποίηση των γεγονότων».

Τα ρωσικά στρατεύματα εγκατέλειψαν τη δυτική όχθη του Δνείπερου στα τέλη του 2022, αλλά διατήρησαν υπό τον έλεγχο τους το μεγαλύτερο τμήμα στην αντίπερα όχθη του ποταμού. Τον περασμένο Νοέμβριο οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν ανακτήσει τον έλεγχο ορισμένων τομέων στην ανατολική όχθη του Δνείπερου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

