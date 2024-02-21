Ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη Μέση Ανατολή μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στην περιοχή στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς, ενώ θα έχει επαφές στο Ισραήλ αναφορικά με την επικείμενη ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπρετ Μακ Γκουρκ, συντονιστής του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, θα έχει συνομιλίες αύριο Τετάρτη στην Αίγυπτο και την Πέμπτη στο Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κίρμπι.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και δύο άλλοι μεσολαβητές, το Κατάρ και η Αίγυπτος, προσπαθούν να επιτύχουν πριν από το ραμαζάνι στις αρχές Μαρτίου, μια νέα συμφωνία εκεχειρίας που θα επιτρέψει την παύση επί αρκετές εβδομάδες των μαχών και την απελευθέρωση ομήρων.

Οι επαφές του Μακ Γκουρκ θα γίνουν για να δούμε "εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτήν τη συμφωνία για τους ομήρους", δήλωσε ο Κίρμπι στους δημοσιογράφους.

Ο απεσταλμένος θα επαναλάβει εξάλλου τις ανησυχίες του προέδρου Μπάιντεν για μια στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα χωρίς να έχει διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων, δήλωσε ο Κίρμπι.

Το Ισραήλ απέρριψε τις επανειλημμένες εκκλήσεις να μην εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα, πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας, όπου συνωστίζονται σχεδόν 1,4 εκατ. εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που αναζήτησαν εκεί καταφύγιο από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς.

"Υπό τις παρούσες συνθήκες, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ασφάλεια των προσφύγων αυτών, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μια επιχείρηση στη Ράφα θα είναι καταστροφή", δήλωσε ο Κίρμπι.

Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν βέτο σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που απαιτούσε άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, εκτιμώντας ότι η υιοθέτηση του κειμένου θα υπονόμευε τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου επίθεσής της στις 7 Οκτωβρίου σε ισραηλινό έδαφος, η Χαμάς πήρε περίπου 250 ομήρους, από τους οποίους 130 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα. Τριάντα εξ αυτών θεωρούνται νεκροί, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Η επίθεση της Χαμάς είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 1.160 ανθρώπων στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε ισραηλινά στοιχεία.

Η απάντηση του Ισραήλ προκάλεσε ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, σκοτώνοντας περισσότερους από 29.000 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της περιοχής που διοικείται από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

