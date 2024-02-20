Σε δύο άνδρες ασκήθηκαν κατηγορίες για φόνο, μετά τους πυροβολισμούς που ξέσπασαν στο Κάνσας του Μιζούρι και είχαν τραγικό απολογισμό μία νεκρή και 22 τραυματίες, κοντά στην παρέλαση της κατάκτησης του Super Bowl από τους πρωταθλητές του NFL, Τσιφς, όπως γνωστοποίησαν οι εισαγγελείς σήμερα (20/2).

Οι δύο ύποπτοι, που ταυτοποιούνται ως Ντομινίκ Μίλερ από το Κάνσας Σίτι και Λίντελ Μέις από το κοντινό Ρέιταουν, αντιμετωπίζουν ο καθένας κατηγορίες για δολοφονία δεύτερου βαθμού, για ένοπλη εγκληματική ενέργεια και παράνομη χρήση όπλου, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της κομητείας Τζάκσον, η οποία αποκαλύπτει ότι: «Υπήρξε μια λεκτική διαμάχη και ξέσπασαν πυροβολισμοί χωρίς να ληφθούν υπόψη χιλιάδες άλλα άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή».

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν η Λίζα Λόπεζ-Γκάλβαν, δημοφιλής προσωπικότητα του τοπικού ραδιοφώνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

