Ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) συνετρίβη χθες Δευτέρα στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας πως υπάρχουν ενδείξεις ότι καταρρίφθηκε από πύραυλο των Χούθι. «Οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι καταρρίφθηκε από πύραυλο εδάφους-αέρος των Χούθι», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ.

Πρόκειται για τη δεύτερη απώλεια αμερικανικού MQ-9 Reaper, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων, στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης από τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

